Πέρασαν 3,5 μήνες από το τελευταίο γκολ που είχε πετύχει φορ του Τριφυλλιού, ωστόσο στην Τρίπολη ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έβαλε τέλος στο πολύ κακό σερί των «πράσινων»

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήταν η «χρυσή» αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, καθώς μπήκε στα τελευταία λεπτά και πέτυχε με κεφαλιά το γκολ της νίκης στην εκπνοή του αγώνα. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο τέρμα που έχουν πετύχει οι τρεις στράικερ του Τριφυλλιού φέτος, με τον Αντράζ Σπόραρ να έχει σκοράρει το μοναδικό στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Το σημαντικό γκολ του Γερεμέγεφ ήρθε στο πρώτο ματς του δεύτερου γύρου της Stoiximan Super League, δίνοντας μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

