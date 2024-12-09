Ο Ράφαελ Φαν Ντερ Φάαρτ είχε προκαλέσει την οργή του Κριστιάνο Ρονάλντο προ ημερών όταν είχε δηλώσει πως τον θεωρεί εγωιστή και πως δεν χαιρόταν όταν η ομάδα του κέρδιζε με πολλά γκολ αλλά ο ίδιος δεν είχε βρει δίχτυα.

«Ποιος είναι αυτός;», είχε απαντήσει σκωπτικά ο Πορτογάλος όταν είχε κληθεί να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ολλανδού άλλοτε συμπαίκτη του, ο οποίος πάντως είχε εκθειάσει την εργατικότητα του CR7 με ιδιαίτερο τρόπο. «Είναι ο μόνος συμπαίκτης μου που δεν έχω δει το πέος του στα αποδυτήρια, γιατί έφτανε πρώτος και έφευγε τελευταίος από την προπόνηση», ήταν τα λόγια του.

Ο Ολλανδός παλαίμαχος μέσος έδωσε συνέχεια χθες βράδυ αποκαλύπτοντας την… απάντηση που πήρε από τον Ρονάλντο. «Μου έστειλε φωτογραφία με το πέος του. Σοβαρά!», τόνισε προκαλώντας γέλια στο πάνελ. Παράλληλα θέλησε να δώσει εξηγήσεις για τα λεγόμενά του περί εγωισμού:

«Έτσι πρέπει να είσαι για να φτάσεις στην κορυφή. Ακόμη παραμένει σε τρομερή κατάσταση γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον εαυτό του. Ήταν φανταστικό που παίξαμε μαζί», πρόσθεσε.

