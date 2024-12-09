Ξεκάθαρος πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση βιασμού που έγινε στην Σουηδία όσο διάστημα βρισκόταν ο ίδιος εκεί ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ σε συνέντευξή του στο Canal+.

«Έμεινα έκπληκτος. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν που δεν τα βλέπεις να έρχονται. Δεν έλαβα τίποτα, καμία κλήση. Διάβασα το ίδιο πράγμα με όλους τους άλλους... Δεν με βαραίνουν αυτά, γιατί δεν ένιωσα ποτέ ανησυχία. Υπάρχει πολύς θόρυβος, αλλά πάντα είχα την ίδια πρόθεση, που είναι να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου και να δω πώς θα τελειώσει. Αν με καλέσει η δικαιοσύνη, απλά θα πάω», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήταν καν βραδινή έξοδος. Είχα 5 μέρες άδεια, αποφάσισα να φύγω. Υποτίθεται ότι θα πήγαινα αλλού, αλλά ο προπονητής μου είπε να πάω κάπου λιγότερο εκτεθειμένος. Ήμουν καλά και χαλαρός. Πριν φύγω είναι αυτή η φωτογραφία μου από το εστιατόριο. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι έτοιμοι να με καλωσορίσουν κατά την αναχώρηση, πολλοί δημοσιογράφοι», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος σταρ αναφέρθηκε στη διαταραγμένη σχέση του με την εθνική ομάδα μετά την απουσία του από τα τελευταία παιχνίδια. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την εθνική ομάδα. Η αγάπη μου για την ομάδα της Γαλλίας δεν άλλαξε ποτέ. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί. Τον Σεπτέμβριο είχα μια συζήτηση με τον προπονητή, στην οποία του ζήτησα να μην πάω γιατί ανακάλυπτα μια νέα χώρα, ένα νέο σπίτι και δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Δεν πήγα διακοπές. Επέμεινε να πάω. Τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά την τελευταία φορά που πήγα. Τον Οκτώβριο τραυματίστηκα. Τον Νοέμβριο, δεν μπορώ να πω. Είναι απόφαση του προπονητή. Δεν θέλει να το μάθει κανείς και σέβομαι την απόφασή του... Ήθελα να πάω», δήλωσε ο σταρ της Ρεάλ.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην Παρί. «Ο σύλλογος αυτός σημαίνει πολλά για μένα, πέρασα επτά χρόνια εκεί, καλά και άσχημα. Ακόμη παρακολουθώ παιχνίδια της ομάδας, είναι μια σχέση που δεν μπορεί να σταματήσει έτσι εύκολα. Οι σχέσεις μου με την διοίκηση είναι καλές, σεβάστηκαν την απόφασή μου να φύγω».

Τέλος, παρουσιάστηκε βέβαιος πως θα τα καταφέρει στη Ρεάλ. «Προσαρμόζομαι σε κάτι νέο, νέα ομάδα, νέο περιβάλλον, νέο κλίμα. Όλες οι αισθήσεις σου είναι σε εγρήγορση. Είμαι βέβαιος πως θα πετύχω εδώ!».

