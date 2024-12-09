Σοβαρό κίνδυνο να μην παίξει ξανά ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε πολύ υψηλό επίπεδο, διατρέχει ο Μίκαελ Αντόνιο. Ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ είχε μια σφοδρή σύγκρουση με την Ferrari του στην πόλη Έπινγκ του Έσεξ, τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο.

Ο 34χρονος άσος υποβλήθηκε σε επέμβαση γιατί το πόδι του έγινε σμπαράλια και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν χρόνο χάνοντας όλο το υπόλοιπο της σεζόν και το πρώτο μισό της επόμενης, στο καλύτερο σενάριο. Δεδομένης της ηλικίας και της δυσκολίας της αποκατάστασης από έναν τέτοιο τραυματισμό, ο Αντόνιο δεν είναι απίθανο να αποσυρθεί.

Ο Τζαμαϊκανός άσος είχε φέτος 15 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ με τα «σφυριά». Αγωνίζεται στους Λονδρέζους από το 2015 και μετρά συνολικά 83 τέρματα σε 323 εμφανίσεις, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Conference League το 2023.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.