ΣΥΡΙΖΑ: Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει μπροστά του λαμπρή καριέρα ως κυριακάτικος ευθυμογράφος

«Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπροστά του λαμπρή καριέρα ως κυριακάτικος ευθυμογράφος. Απόδειξη, η σημερινή του ανάρτηση με την οποία μας παραπέμπει σε 48σέλιδη προεκλογική μπροσούρα με τα «επιτεύγματα» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας: Πώς άφησε τις τιμές να εκτοξευτούν, πώς επέτρεψε στα καρτέλ να κάνουν πάρτι, πώς (νομίζει ότι) κορόιδεψε τους πάντες με τα κάθε λογής pass, πώς μετέτρεψε την εύρεση σπιτιού προς ενοικίαση σε αστικό σαφάρι. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος.

Και μετά, ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του σε σκάνδαλα. Ενδεικτικά: ΟΠΕΚΕΠΕ 1 και 2, υποκλοπές, σκόιλ ελικικού, αλματώδης αύξηση των γαλάζιων ακρίδων, λίστα Ασημακοπούλου, μπάζωμα στα Τέμπη…», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει πως:

«Όσο κι αν προσπαθεί, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Μιλάει για «παραγωγική Ελλάδα», αλλά όλοι βλέπουν την ερήμωση της υπαίθρου και τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Για «πράσινη Ελλάδα», ενώ βαθαίνει η εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Για «κοινωνική» και «δίκαιη» χώρα, ενώ υπονομεύει το ΕΣΥ, προωθεί την προσχηματική «αξιολόγηση», υπονομεύει το Κράτος Δικαίου.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν φτιάχνει μια «ισχυρή Ελλάδα», αλλά μια χώρα υποχείριο των ισχυρών, πρόθυμο αγοραστή εξοπλιστικών συστημάτων χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

«Ας αφήσει τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνοιχτη για τον ίδιο και την παράταξή του, όσο γρηγορότερα τη διαβεί τόσο καλύτερα για τη χώρα», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.



Πηγή: skai.gr

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