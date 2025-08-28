Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι επέστρεψε στις προπονήσεις της Ρόμα μετά από καιρό, με το μέλλον του στους «τζαλορόσι» να είναι αρκετά αβέβαιο, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα.

Ο Capitano της Ρόμα φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο καμία πρόταση δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια τους.

Ο Πελεγκρίνι σε δηλώσεις του τόνισε πως έχει πραγματοποιήσει το όνειρό του παίζοντας στην ομάδα που αγαπάει, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην εθνική Ιταλίας.

«Έχω πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής μου, να παίξω για την ομάδα που αγαπώ, να είμαι αρχηγός και να σηκώσω ένα τρόπαιο».

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, πρόσθεσε: «Το να τραγουδάς τον ύμνο είναι μια απίστευτη εμπειρία. Είναι η μόνη ομάδα που δεν απαιτεί συμβόλαιο. Μάλιστα, όταν πηγαίνεις εκεί, πρέπει να νιώθεις τιμή».

