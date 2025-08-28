Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ο Λαφόν

Ο 26χρονος τερματοφύλακας, κλήθηκε από την εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας ενόψει των αναμετρήσεών της με Μπουρουντί (5/9) και Γκαμπόν (9/9)

Λαφόν

Στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ο Αλμπάν Λαφόν. Ο 26χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Ναντ, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ακόμα το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», κλήθηκε από την εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας ενόψει των αναμετρήσεών της με Μπουρουντί (5/9) και Γκαμπόν (9/9), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στο παρελθόν, ο Λαφόν έχει αγωνιστεί με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ κλήθηκε (χωρίς να αγωνιστεί) και στην εθνική Ανδρών των «τρικολόρ» από τον Ντιντιέ Ντεσάν, το 2022.

Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, ο 26χρονος γκολκίπερ επέλεξε να υπερασπιστεί την εστία της Ακτής Ελεφαντοστού, από όπου κατάγεται μία προγιαγιά του, παρά την προσπάθεια που έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο, όπου γεννήθηκε, να τον εντάξει στο δικό της ρόστερ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλμπάν Λαφόν Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark