Στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ο Αλμπάν Λαφόν. Ο 26χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Ναντ, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ακόμα το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», κλήθηκε από την εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας ενόψει των αναμετρήσεών της με Μπουρουντί (5/9) και Γκαμπόν (9/9), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στο παρελθόν, ο Λαφόν έχει αγωνιστεί με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ κλήθηκε (χωρίς να αγωνιστεί) και στην εθνική Ανδρών των «τρικολόρ» από τον Ντιντιέ Ντεσάν, το 2022.

Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, ο 26χρονος γκολκίπερ επέλεξε να υπερασπιστεί την εστία της Ακτής Ελεφαντοστού, από όπου κατάγεται μία προγιαγιά του, παρά την προσπάθεια που έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο, όπου γεννήθηκε, να τον εντάξει στο δικό της ρόστερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.