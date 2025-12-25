Σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Guardian» ως κορυφαία αθλητική προσωπικότητα του 2025 από το BBC, o Μόντο Ντουπλάντις αναφέρθηκε στη χρονιά που φεύγει, αλλά και στα σχέδια του για το μέλλον, τονίζοντας ότι δε θα εγκαταλείψει τον στίβο όταν αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν του επί κοντώ με τα 14 παγκόσμια ρεκόρ στα 26 του μόλις σκοπεύει να αγνίζεται μέχρι τα 33 του. «Έχω πολλά να πετύχω ακόμα και το κίνητρο δεν μου λείπει», συμπληρώνοντας πως:

«Θα γίνω ο νέος Σεμπ Κόου. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο το σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή το επί κοντώ έχει όλη μου την προσοχή. Θέλω, όμως, να βοηθήσω να μεγαλώσει ο στίβος όσο γίνεται γιατί είναι το Νο1 Ολυμπιακό άθλημα. Όταν θα φτάσω στα 40 μου και θα έχω αποκτήσει εμπειρίες και πολλά μαθήματα ζωής, πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να βοηθήσω το άθλημα».

Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει αφοσιωμένος αθλητής. «Η… πείνα και το κίνητρο υπάρχουν στο 100%», διαβεβαιώνει ο Σουηδός σταρ.

