Η κορυφή του κόσμου στο πόλο γυναικών βάφτηκε γαλανόλευκη. Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε 12-9 της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη, φέρνοντας το δεύτερο χρυσό στην εν λόγω διοργάνωση.

Όπως ήταν φυσικό, μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με όλη την ομάδα, με μαγιό ή ρούχα, να βουτά μονομιάς στην πισίνα.

Πηγή: skai.gr

