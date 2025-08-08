Στο κυνήγι για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον φέρεται να έχει μπει ο Παναθηναϊκός.

Αυτό υποστηρίζει ο Βρετανός δημοσιογράφος Πιτ Ο’ Ρουρκ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ, φέρνει στο προσκήνιο την περίπτωση του Σκοτσέζου δεξιού αμυντικού για τους πράσινους.

Ο Τζόνστον αγωνίζεται στη Στουρμ Γκρατς και στην εθνική ομάδα της Σκωτίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει δεν είναι μόνο οι πράσινοι που έχουν στο στόχαστρο τους τον παίκτη αλλά και η Ντέρμπι.

Ο Τζόνστον πήρε μεταγραφή στη Στουρμ Γκρατς από τη Μάδεργουελ το καλοκαίρι του 2023 έναντι 350.000 ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο το οποίο έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

