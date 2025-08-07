Μουδιασμένη πρεμιέρα με ήρωα Παβλένκα για τον ΠΑΟΚ

Μουδιασμένη πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ, άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Τούμπα, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό, απείλησε ελάχιστα και είδε την αντίπαλό του να χάνει τις σημαντικές ευκαιρίες, με το τελικό 0-0 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την πρόκριση στα playoffs του φετινού Europa League.

Πλέον, άπαντες στον ΠΑΟΚ περιμένουν τη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη 14/8 (20:00) στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας. Θυμίζουμε ότι αν προκριθεί, η ομάδα του Λουτσέσκου στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ριέκα-Σέλμπουρν, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού, θα κοντραριστεί στα playoffs του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Αράζ-Ομόνοια.

Επίσημο ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα για Κένι (βασικός) και Ιβανούσετς (μπήκε αλλαγή στο 75'), ενώ για πρώτη φορά αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και ο νεαρός Μύθου.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το αναμενόμενο 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, μην έχοντας διαθέσιμους τους Ντεσπόντοφ και Θυμιάνη. Ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τον Κένι να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στα δεξιά της άμυνας, τους Κετζιόρα, Μιχαηλίδη δίδυμο στόπερ και με τον Μπάμπα αριστερά. Μεϊτέ και Καμαρά ήταν οι δύο χαφ, με τον Ζίβκοβιτς δεξί εξτρέμ, τον Τάισον αριστερό και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον πιο προωθημένο Τσάλοφ.

Από την άλλη, ο Κουμπάουερ δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες των Κόιζεκ και Ενβαΐβου, επιλέγοντας σχηματισμό 3-4-1-2. Ο Πόλστερ τερματοφύλακας, οι Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ κι Βίμερ τριάδα στόπερ, τους Μάτιτς και Ρένερ στα δύο άκρα και με τους Πίζινγκερ, Σοπφ στον άξονα. Ο Αγκιεμάνγκ ξεκίνησε ως δεκάρι, πίσω από τους Μπάλο και Άβντιγια.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει προσεκτικά και με τη Βόλφσμπεργκερ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ οι δύο ομάδες είχαν ως πρώτο τους μέλημα το να μην κινδυνεύσουν. Η πρώτη τελική προσπάθεια του «Δικέφαλου» ήρθε στο 9’, με τον Κένι να πιέζει, να κλέβει και να σεντράρει, με την μπάλα να καταλήγει στον Τάισον, ο οποίος σούταρε πολύ άστοχα από μακριά.

Με το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να βρίσκει τρόπο να απειλήσει την εστία της αντιπάλου του, η οποία ήταν εκείνη που έφτιαξε την πρώτη μεγάλη φάση για να ανοίξει το σκορ στο 18’, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση, ο Αγκιεμάνγκ έβγαλε τον Μπαλό τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να κάνει την επέμβαση. Μάλιστα, στο 22’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά, με τον Κετζιόρα να βάζει κρίσιμο μπλοκ στον Αβντιγιάι, ο οποίος βρήκε χώρο και σούταρε μέσα από τη μικρή περιοχή.

Παρότι είχε την κατοχή της μπάλας, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα, τόσο στη δημιουργία, όσο και στο αμυντικό transition, με τη Βόλφσμπεργκερ να πλησιάζει ξανά στο γκολ στο 37’, όταν μετά από λάθος του Κετζιόρα ο Μπαλό βγήκε ξανά τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και με τον Τσέχο τερματοφύλακα να βγαίνει ξανά νικητής, με μια δεύτερη μεγάλη επέμβασή του!

Έχοντας για πιο δραστήριο παίκτη του επιθετικά τον Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, χωρίς όμως επιτυχία, να φτιάξει μεγάλη φάση μπροστά στην εστία των φιλοξενούμενων, με τον Παβλένκα να έχει μία ακόμα επέμβαση στο 45’+3’, μπλοκάροντας μια κεφαλιά του Μπαουμγκάρτνερ.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να κυκλοφορούν την μπάλα στο μισό της αντιπάλου τους, η οποία με τη σειρά της περίμενε να χτυπήσει με κάποια αντεπίθεση. Στο 50’ ήταν ο ΠΑΟΚ εκείνος που έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση με Κωνσταντέλια και Τάισον, αλλά ο Ζίβκοβιτς καθυστέρησε λίγο εντός της μεγάλης περιοχής και αρκέστηκε σε κόρνερ μετά από επέμβαση αμυντικού.

Στο 54’ ο Κένι σούταρε από πλάγια θέση ψηλά άουτ, ενώ στο 55’ η Βόλφσμπεργκερ απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Αβντιγιάι σούταρε ψηλά υπό την πίεση του Μεϊτέ. Στην προσπάθειά του να ανεβάσει ρυθμό, ο ΠΑΟΚ είχε τελική στο 61’, με ένα μακρινό και φαλτσαριστό σουτ του Κωνσταντέλια να περνάει ψηλά άουτ, ενώ στο 63’ ήρθε ένα πάρα πολύ άστοχο σουτ του Μεϊτέ.

Στο 69’ ο Κωνσταντέλιας έκανε όμορφη σέντρα με το εξωτερικό και ο Τσάλοφ έπιασε εντυπωσιακό τακουνάκι, με την μπάλα όμως να σταματάει σε αμυντικό, ενώ στο 70’ ο Λουτσέσκου έκανε τις πρώτες του αλλαγές, με Μύθου και Οζντόεφ να αντικαθιστούν τον Ρώσο επιθετικό και τον Καμαρά, ενώ λίγο αργότερα ο Ιβανούσετς μπήκε στη θέση του Τάισον.

Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αδυνατεί να βγάλει τις συνεργασίες που ήθελε για να «ξεκλειδώσει» την αντίπαλη άμυνα. Στο 79’ ο Μύθου μπήκε στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, έκανε όμορφη προσποίηση, αλλά τελικά κόπηκε από αμυντικό. Τα λεπτά μέχρι και το φινάλε πέρασαν χωρίς άλλες συγκινήσεις, με τη Βόλφσμπεργκερ να απειλεί ξανά στις καθυστερήσεις, με ένα σουτ του Γκατερμάιερ να περνάει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Παβλένκα - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Καμαρά (70’ Οζντόεφ) - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84’ Σορετίρε), Τάισον (75’ Τάισον) – Τσάλοφ (70’ Μύθου)

Βόλφσμπεργκερ (Κουμπάουερ, 3-4-1-2): Πόλστερ – Μάτιτς (85’ Βόλμαουθ), Ρένερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Πίζινγκερ (85’ Σούλζνερ), Σεπφ, Αγκιεμάνγκ (77’ Ατανγκά), Μπάλο (77’Ζίκιτς), Αβντιγιάι (67’ Γκατερμάιερ)

Διαιτητής: Μόρτεν Κρογκ (Δανία)

Βοηθοί: Βόλενμπεργκ Ράσμουσεν, Στέφεν Μπράμσεν

Τέταρτος: Γιακομπ Κάρλσεν

VAR: Γιόνας Χάνσεν, Σάντι Πούτρος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.