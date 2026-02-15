Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς

Συνέντευξη στο ESPN για το παρόν και το μέλλον του παραχώρησε ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκδηλώνοντας για μία ακόμη φορά την πρόθεσή του να μείνει και να ηγηθεί της προσπάθειας των Μιλγουόκι Μπακς.

«Από σήμερα, είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε: «Είμαι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο, στον προπονητή Ντοκ Ρίβερς και στον γενικό διευθυντή Τζον Χορστ. Αυτό που έχω πει από την αρχή της χρονιάς είναι ότι δεν θα με ακούσετε ποτέ να λέω ότι δεν θέλω να είμαι στους Μιλγουόκι Μπακ».

«Μεγαλώνοντας, ονειρεύεσαι, "Α, τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς, στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν οι Λέικερς στα ντραφτ και ήμουν συμπαίκτης με τον Κόμπι; Τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Καβς και ο ΛεΜπρόν μου έστελνε την μπάλα;"» είπε ο Αντετοκούνμπο. Παραδέχτηκε επίσης ότι αναρωτιόταν πώς θα ταίριαζε με τους πρόσφατους πρωταθλητές του NBA, όπως οι Μπόστον Σέλτικς και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Τώρα που οι Μπακς δεν βρίσκονται στην κορυφή, με αποδόσεις 23-30 και στη 12η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, ο Αντετοκούνμπο λαχταρά και πάλι τη γεύση της νίκης, λέγοντας ότι έχει να πάρει τίτλο από το 2021 και θα ήθελε να... γευτεί ξανά τη μεγάλη αυτή ικανοποίηση. «Θέλεις ξανά αυτή τη μπριζόλα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο, αλλά, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες, πρόσθεσε: «Αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ».

