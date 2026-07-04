Παρελθόν από την Παρτίζαν αποτελεί και επίσημα ο Άιζακ Μπόνγκα και πλέον το θερμόμετρο… ανεβαίνει αφού σύντομα θα γίνει γνωστή η επόμενη ομάδα του.



Ο Γερμανός φόργουορντ, όπως ανακοίνωσαν οι Σέρβοι, ενημέρωσε την ομάδα πως θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 700 χιλ. ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει σε άλλον σύλλογο της Ευρωλίγκας.

Τα τελευταία δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που έχει μπει προσφάτως δυναμικά στο κόλπο για την απόκτησή του, ενώ προ εβδομάδων είχε αναφερθεί το όνομα τόσο του Παναθηναϊκού AKTOR όσο και του Ολυμπιακού.

Ajzak Bonga napušta Partizan Mozzart Bet! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub.



Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere!🖤🤍 pic.twitter.com/2VPYND4mKT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 4, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχωρεί από την Παρτίζαν!



Έπειτα από δύο σεζόν, ο διεθνής Γερμανός ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.



Ευχαριστούμε, Άιζακ! Σου ευχόμαστε καλή τύχη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!



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