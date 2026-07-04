ΠΑΟΚ: Σχέδιο αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα – Οι κινήσεις σε προπονητή και μεταγραφές

Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό πλάνο αναβάθμισης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με στόχο να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.



Στην Τούμπα θεωρούν ότι οι αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Ο Αλέσιο Λίσι έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ, με τη διοίκηση να επιδιώκει ποιοτικές προσθήκες σε καίριες θέσεις.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υπογραμμίζουν πως η επένδυση αφορά κάθε επίπεδο της ομάδας. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, ο νέος προπονητής αμείβεται με υψηλότερο συμβόλαιο σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενώ και η απόκτηση του Ελουστόντο για το κέντρο της άμυνας αποτέλεσε μεγαλύτερη οικονομική επένδυση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη μεταγραφή.

Στο μεταγραφικό μέτωπο, οι επαφές συνεχίζονται για την ενίσχυση του ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να εργάζεται για την απόκτηση δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, με τις υποθέσεις των Γιάννουλη και Χατζηδιάκου να παραμένουν ανοικτές, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και για διεθνείς ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του συλλόγου.



Την ίδια στιγμή, ο Αλέσιο Λίσι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση και στην τακτική προετοιμασία των παικτών. Από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις επέλεξε να αφιερώσει αρκετό χρόνο στην προβολή βίντεο και στην επεξήγηση του αγωνιστικού του πλάνου, θέλοντας όλοι οι ποδοσφαιριστές να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις αρχές του παιχνιδιού που επιθυμεί να εφαρμόσει.

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