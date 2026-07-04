Ηρακλής: Προχωρημένες επαφές με τον Σεοάνε για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής

Ο Ηρακλής συνεχίζει μεθοδικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής κίνησης για τη μεσαία γραμμή, καθώς οι επαφές με τον Χάιμε Σεοάνε βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.



Ο 29χρονος Ισπανός μέσος, γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1997, έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Ουνιόν και αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των «κυανόλευκων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan Super League.

Το όνομα του Χάιμε Σεοάνε δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον Δεκέμβριο του 2021 είχε βρεθεί πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, χωρίς τελικά η συμφωνία να ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός όσο και ως επιτελικός μέσος, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με συμμετοχή σε αγώνα Κυπέλλου το 2017.

Μετά το πέρασμά του από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χάιμε Σεοάνε αγωνίστηκε στην Ουέσκα, ενώ είχε και έναν εξάμηνο δανεισμό στη Λούγο. Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στη Χετάφε και έναν χρόνο αργότερα συνέχισε την καριέρα του στο Μεξικό για λογαριασμό της Πατσούκα. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Οβιέδο, πριν επιστρέψει στην Πατσούκα και στη συνέχεια μείνει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι.



Στον Ηρακλή επικρατεί αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις με τον έμπειρο χαφ θα ολοκληρωθούν με επιτυχία, καθώς αποτελεί βασική επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και μπορεί να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία.

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