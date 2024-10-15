Παρί-Παναθηναϊκός: Για το δεύτερο «διπλό» εκεί που... ξεκίνησαν όλα

Τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει την «πρωτάρα» Παρί εκτός έδρας (21:30, NovaSports5, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FΜ 94,6) για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης και την πρώτη της «διαβολοβδομάδας», αφού την Πέμπτη ακολουθεί η Ρεάλ στη Μαδρίτη (16/10).

Μάλιστα, το γήπεδο που θα λάβει χώρα η αναμέτρηση μπορεί να είναι πλέον γνωστό εμπορικά ως «Accor Arena», ωστόσο στην πραγματικότητα πρόκειται για το «Παλέ ντε Μπερσί», εκεί δηλαδή που το «τριφύλλι» έραψε το πρώτο «αστέρι» στη φανέλα του το 1996, ξεκινώντας την πλούσια ευρωπαϊκή του ιστορία.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την πολύ δύσκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ (96-93) στην Πυλαία. Οι «πράσινοι» επιθυμούσαν μία άνετη νίκη έτσι ώστε να μην «καταπονήσουν» τους βασικούς τους παίκτες ενόψει «διαβολοβδομάδας», ωστόσο οι Θεσσαλονικείς τους έβαλαν πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα ο Κέντρικ Ναν να παίξει 35 λεπτά, ο Ματίας Λεσόρ σχεδόν 30 και ο Μάριους Γκριγκόνις 25, μεταξύ άλλων.

Πλέον, ο «επτάστερος» στην Παρί, στοχεύοντας να κάνει το 3Χ3 στο «βατό» του ξεκίνημα, καθώς ακολουθούν πολύ δύσκολα παιχνίδια με Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας. Ενδεχόμενη ήττα θα κριθεί «εκτός προγράμματος», καθώς ο γαλλικός σύλλογος, που παίζει για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα, έχει ένα από τα πιο αδύναμα ρόστερ της διοργάνωσης.

Πράγματι, η ομάδα την οποία προπονεί ο Βραζιλιάνος άλλοτε NBAer Τιάγκο Σπλίτερ, μπήκε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ως πρωταθλήτρια του Εurocup, και στόχο έχει να φανεί όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο, αν και οι προβλέψεις βάσει δυναμικότητας δεν τη δίνουν ως διεκδικήτρια μίας θέσης στα playoffs.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας μετρά δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, καθώς έχασε στην πρεμιέρα από τον Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας (77-80) και έπειτα από την Αρμάνι στο Μιλάνο (79-74), όντας ανταγωνιστική σε αμφότερες τις αναμετρήσεις. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο φοβερός σκόρερ Τι Τζέι Σορτς, ο ταλαντούχος Ναντίρ Ιφί, ο πρώην παίκτης των Αρμάνι, Άλμπα, Μαοντό Λο και ο άλλοτε γκαρντ της Μονακό, Γιακουμπά Γουαταρά.

Όσον αφορά στις απουσίες, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε πλήρης, εκτός από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, που απουσίασε από το ματς με τον ΠΑΟΚ, υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι. Tην αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.