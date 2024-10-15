Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι μετά τη σοκαριστική απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ και τη Δευτέρα συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά στο Κορωπί έπειτα από το αδιανόητο αυτό γεγονός.

Ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε μέσω της εκπομπής «Newsroom» στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα τελευταία νέα του «τριφυλλιού». Μίλησε για τα σκυμμένα κεφάλια στο Κορωπί, το ενός λεπτού σιγής, το οποίο κράτησε πολύ παραπάνω, καθώς πολύ λογικά υπήρξαν δακρυσμένα μάτια στο «Γ. Καλαφάτης». Τονίζοντας στον Νίκο Ζέρβα ότι η προπόνηση δεν έγινε σε μεγάλη ένταση.

Μέρος του προγράμματος έκανε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και θα είναι στη διάθεση του Ντιέγκο Αλόνσο, αλλά το πιθανότερο είναι να διατηρηθεί ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος υπερασπίστηκε την «πράσινη» εστία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

