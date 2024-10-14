Παναθηναϊκός: Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Μπάλντοκ πριν την προπόνηση

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε απουσιάσει από το Κορωπί τις τελευταίες ημέρες λόγω της απώλειας του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Οι «πράσινοι» συγκεντρώθηκαν το απόγευμα για πρώτη φορά μετά τον χαμό του 31χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος άφησε το βράδυ της Τετάρτης την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Πριν την έναρξη του προγράμματος και κατόπιν της επιθυμίας του Ντιέγκο Αλόνσο, όλοι οι ποδοσφαιριστές, σύσσωμο το επιτελείο του σταφ, αλλά και εργαζόμενοι στο προπονητικό κέντρο, σχημάτισαν έναν κύκλο στη μεσαία γραμμή του γηπέδου και τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» αποφάσισαν να ακυρώσουν τις προπονήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, καθώς η απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ προκάλεσε αδιανόητο σοκ στο «τριφύλλι» και ασφαλώς τα τελευταία 24ωρα το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Από σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά στο «Γ. Καλαφάτης» η προετοιμασία για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και πρέσινγκ, παιχνίδι σε μικρό χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ιωαννίδης, Μαξ, ενώ μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ντραγκόφσκι. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Βαγιαννίδης, Τσέριν, Σπόραρ, Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Ουναΐ.

