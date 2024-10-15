Το Movistar προέβαλε χθες βράδυ το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στη ζωή του Λουίς Ενρίκε με τίτλο «Δεν έχεις καμία γ@@@μένη ιδέα!». Το τελευταίο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην κόρη του, Τσάνα, που έφυγε από τη ζωή το 2019, σε ηλικία μόλις εννιά ετών, από καρκίνο.

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μιλά για την απώλεια και πώς τη διαχειρίστηκε η οικογένειά του τονίζοντας πως νιώθει τυχερός που πρόλαβε να ζήσει εννιά όμορφα χρόνια μαζί της, όσο και αν του λείπει.

«Αναρωτιέμαι αν πρέπει να θεωρήσω εαυτόν τυχερό ή άτυχο. Εγώ θεωρώ πως είμαι πολύ τυχερός. Η κόρη μας πέθανε στα 9, αλλά ζήσαμε μαζί της 9 υπέροχα χρόνια και έχουμε χιλιάδες αναμνήσεις από εκείνη. Βίντεο, πράγματα… απίστευτο. Ο πατέρας μου δεν είχε φωτογραφίες της στο σπίτι τους και μια μέρα που πήγα εκεί ρώτησα γιατί. Είπα ‘μαμά, πρέπει να βάλετε φωτογραφίες της Τσάνα.

Είναι ακόμη ζωντανή, μπορεί να μην είναι εδώ με το σώμα της, αλλά είναι με το πνεύμα της. Κάθε μέρα μιλάμε για εκείνη, γελάμε και θυμόμαστε πράγματα. Πιστεύω πως ακόμη μας βλέπει. Έτσι θέλω να πιστεύει πως ζήσαμε μετά την απώλειά της», αναφέρει ο Λουίς Ενρίκε ραγίζοντας καρδιές.

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

