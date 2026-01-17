Παρασκήνιο: Πως ο πεισματάρης Αντίνο ήρθε στον Παναθηναικό

Ήταν αρχικά ένας ευσεβής πόθος το τελευταίο 20μερο! Και μετετράπη στο απόλυτο «Deal» του Παναθηναϊκού! Αλλά και προσωπική επιτυχία του Γιάννη Αλαφούζου, που το πήρε πάνω του στην υπόθεση Αντίνο. Γιατί; Γιατί ανέβασε τρεις φορές την προσφορά, κόντρα στις παράλογες απαιτήσεις της Γοδόϊ. Που κάποια στιγμή, πούλησε τρέλα, ζητώντας να πουλήσει είτε το 100%, ή τίποτα! Ο Αργεντινός παικταράς έρχεται στην Ελλάδα, με συντονισμένες προσπάθειες της τεχνικής ηγεσίας. Πολύ δουλειά από Κοτσόλη – Κορόνα μετά. Φυσικά το δρόμο είχε ανοίξει και ο Ράφα Μπενίτεθ που κέρδισε τον παίκτη, με απευθείας συζήτηση. Και σχημάτισε την καλύτερη άποψη για εκείνον αντίστοιχα!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.