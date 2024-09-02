Ο Αντώνης Τσαπατάκης προκρίθηκε στον τελικό (2/9, 21:09) των 100μ πρόσθιο στην κατηγορία SB4 των Παραολυμπιακών Αγώνων, που διεξάγονται στο Παρίσι.

Ο Ελληνας «χάλκινος» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, το 2021, ήταν εντυπωσιακός, καθώς συμμετείχε στην 1η προκριματική σειρά και τερμάτισε πρώτος με επίδοση ένα λεπτό και 37 εκατοστά, αφήνοντας στην δεύτερη θέση και σε απόσταση 6,5 (!) δευτερολέπτων, τον Ιταλό, Μανουέλ Ματέο Μπορτούτσο.

