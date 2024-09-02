Super League: Ο Βαλμπουενά έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην Ιστορία

Ο Ματιέ Βαλμπουενά σημείωσε γκολ στο ντεμπούτο του με την Καλλιθέα και έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League.

Ο Γάλλος κατάφερε να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατούσε από τον Απρίλιο του 1997 και να ρίξει τον Τάσο Μητρόπουλο από την κορυφή αυτής της λίστας έπειτα από 27 χρόνια και 133 μέρες.

Ο Βαλμπουενά σκόραρε σε ηλικία 39 ετών και 339 ημερών και άφησε πίσω του τον Έλληνα μέσο, ο οποίος είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Βέροιας στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 21 Απριλίου 1997, όταν ήταν 39 ετών και 241 ημερών.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά βρίσκεται και στην κορυφή της λίστας με τους γηραιότερους που έχουν σκοράρει στην Α’ Εθνική/Super League και για τον Ολυμπιακό, αφού το τέρμα που σημείωσε στις 12 Απριλίου 2023 απέναντι στην ΑΕΚ, στο στάδιο Καραϊσκάκης του έδωσε αυτό το ρεκόρ.

Ήταν 38 ετών και 138 ημερών και άφησε δεύτερο τον Αριέλ Ιμπαγάσα, ο οποίος στην αναμέτρηση Ξάνθη - Ολυμπιακός 0-2 είχε σκοράρει σε ηλικία 37 ετών και 90 ημερών.

Φυσικά, με αυτό το τέρμα γίνεται και ο γηραιότερος στην ιστορία της Athens Kallithea που σκοράρει στην κορυφαία κατηγορία και αφήνει πίσω του τον Αλέξη Αλεξανδρή, ο οποίος είχε σημειώσει γκολ στη νίκη με 3-1 της ομάδας της Καλλιθέας με τον Άρη στις 25 Μαΐου 2005. Τότε, ο Έλληνας επιθετικός ήταν 36 ετών και 216 ημερών.

Οι 5 γηραιότεροι σκόρερ της Α΄ Εθνικής/Super League:

Βαλμπουενά Ματιέ 39 ετών και 339 ημερών: 01/09/2024 Athens Kallithea - Παναθηναϊκός 2-2

Μητρόπουλος Τάσος 39 ετών και 241 ημερών: 21/04/1997 Βέροια - ΑΕΚ 1-1

Ούμπιδες Χαβιέρ 39 ετών και 95 ημερών: 15/05/2021 Ατρόμητος - Βόλος 1-0

Κιουτσουκαντωνιάδης Λευτέρης 38 ετών και 294 ημερών: 11/10/1964 Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ 1-7

Βαζέχα Κριστόφ 38 ετών και 189 ημερών: 25/05/2003 Παναθηναϊκός - Ακράτητος 3-1

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

