Ρεκόρ σημείωσε η ταυτοποίηση των εισιτηρίων μέσω του Gov.gr Wallet στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης μεταξύ Παναθηναϊκού και της γαλλικής Λανς καταγράφοντας σχεδόν 54.000 εισιτήρια και αποδεικνύοντας ότι η είσοδος των φιλάθλων στα γήπεδα για τους αγώνες ποδοσφαίρου πραγματοποιείται με τη νέα διαδικασία. Αυτό δείχνουν και τα νούμερα όσον αφορά στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σαιζόν που έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του Gov.gr Wallet, τα οποία φτάνουν τα 62.000, ενώ τα απλά εισιτήρια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αγγίζουν τα 140.000. Μάλιστα, η επιστροφή στα γήπεδα με ταυτοποίηση των εισιτηρίων μέσω του Gov.gr Wallet θα γίνει όχι μόνο σε αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά από τις 16 Σεπτεμβρίου και σε αγώνες του μπάσκετ.

Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε και οι φίλαθλοι επιστρέφουμε στα γήπεδα με τα εισιτήρια μας στο Gov.gr Wallet και πλέον όχι μόνο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η ταυτοποίηση μας θα γίνεται ψηφιακά μέσω του ψηφιακού μας πορτοφολιού και για την είσοδο στα γήπεδα μπάσκετ. Οι πολίτες έχουν αρχίσει να αποκτούν την ανάλογη εμπειρία και αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα, πόσο απλά ταυτοποιούν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά και μπαίνουν στο γήπεδο με το ψηφιακό τους πορτοφόλι ενώ παράλληλα ρυθμίζονται και οι όποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Μόνο τους δύο προηγούμενους μήνες 140.000 πολίτες χρησιμοποίησαν το Gov.gr Wallet για την ταυτοποίηση των εισιτηρίων τους. Την Πέμπτη είχαμε τον αγώνα με τα περισσότερα ψηφιακά εισιτήρια μέχρι σήμερα, σχεδόν 54 χιλιάδες». Ο κ. Παπαστεργίου τονίζει ότι «πρόκειται για μια ακόμα απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην αναβάθμιση κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής, όπως ο αθλητισμός. Αυτό εξάλλου είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης: μια νέα σελίδα στον χώρο του αθλητισμού, η διασφάλιση του αθλητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα των αγώνων. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε με τον αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση μια εξαιρετική συνεργασία. Η τεχνολογία πρέπει να έχει θετικό κοινωνικό πρόσημο και θέλουμε όλοι να μπαίνουν στο γήπεδο έχοντας το εισιτήριό τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Ευρύτερος στόχος μας άλλωστε είναι παρέχουμε αποτελεσματικές τεχνολογικές λύσεις σε κάθε τομέα της καθημερινότητας».

Υπενθυμίζεται ότι είναι ιδιαίτερα απλός ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ταυτοποιήσουν το εισιτήριό τους μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet που έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(Ε.Μ.Επ.), στο emep.gov.gr πριν κατεβάσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet από το Google Play ή το App Store. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στο tickets.gov.gr.

Πώς ταυτοποιούν το εισιτήριό τους οι ενήλικες και μπαίνουν στο γήπεδο με το Gov.gr Wallet

Αρχικά οι φίλαθλοι προμηθεύονται τα απλά ή τα εισιτήρια διαρκείας από τους παρόχους των υπηρεσιών διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία.

Στη συνέχεια:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet

Επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και επάνω δεξιά την προσθήκη (+)

Επιλέγουν "Προσθήκη Εισιτηρίου Ενηλίκου"

Ανοίγουν την κάμερα του κινητού και σκανάρουν το QR Code ή το Barcode του εισιτηρίου. Εναλλακτικά εισάγουν χειροκίνητα τον αριθμό του εισιτηρίου

Το εισιτήριο προστίθεται στη σχετική λίστα των διαθέσιμων εισιτηρίων

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι φίλαθλοι άνω των 67 που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση smart phones μπορούν να ταυτοποιούν το εισιτήριό τους σε ειδικό γραφείο εξυπηρέτησης - γκισέ έξω από το γήπεδο το οποίο θα λειτουργεί με ευθύνη της εκάστοτε ΠΑΕ, είτε την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, είτε νωρίτερα.

Πως γίνεται η ταυτοποίηση των εισιτηρίων των ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω του Gov.gr Wallet

Σε περίπτωση που οι πολίτες θέλουν να συνοδεύσουν το ανήλικο κάτω των 15 ετών τέκνο τους στον αγώνα, η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας προσθήκης του δικού τους εισιτηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, αφού ανοίξουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet και επιλέξουν την καρτέλα των εισιτηρίων:

Επιλέγουν "Προσθήκη Εισιτηρίου Ανηλίκου"

Επιλέγουν το προστατευόμενο μέλος για το οποίο θέλουν να καταχωρήσουν το εισιτήριο

Εισάγουν τον κωδικό εισιτηρίου του ανηλίκου

Στην "Επιλογή συνοδού" επιλέγουν "Εγώ" και προστίθεται το εισιτήριο στη σχετική λίστα του Gov.gr Wallet τους

Αν επιθυμούν τρίτο άτομο να συνοδεύσει το ανήλικο τέκνο, μετά την εισαγωγή του κωδικού του εισιτηρίου του ανηλίκου :

Επιλέγουν "Τρίτο 'Ατομο", αντί για "Εγώ", και εισάγουν το ΑΦΜ του ενηλίκου που θα συνοδεύσει το ανήλικο

Στη συνέχεια ο ενήλικας, που έχουν επιλέξει να συνοδεύσει το ανήλικο, λαμβάνει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με την οποία ενημερώνεται για το αίτημα συνοδείας ανηλίκου στο Gov.gr Wallet

Στο Gov.gr Wallet ο ενήλικας που θα συνοδεύσει το ανήλικο παιδί, επιλέγει την αποδοχή της συνοδείας του ανηλίκου στο πεδίο "Aιτήματα"

Ακολούθως, το εισιτήριο του ανηλίκου εμφανίζεται στη λίστα εισιτηρίων του ενηλίκου που θα το συνοδεύσει

Να σημειώσουμε ότι εναλλακτικά το επόμενο διάστημα η ταυτοποίηση ανηλίκου σε τρίτο συνοδό θα είναι δυνατή και μέσω του tickets.gov.gr. Ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου, συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και ολοκληρώνει την διαδικασία.

Τί γίνεται με την ταυτοποίηση των εισιτηρίων των ξένων φιλάθλων

Οι ξένοι φίλαθλοι, αφού προμηθευτούν το εισιτήριo μέσω παρόχου διάθεσης εισιτηρίων ακολουθούν την εξής διαδικασία:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet και εισέρχονται χωρίς αυθεντικοποίηση χρήστη και εισαγωγή κωδικών taxisnet, ως επισκέπτες (guest mode) επιλέγοντας το πεδίο «event tickets»

Ακολούθως, ταυτοποιούν το διαβατήριο μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet επιτρέποντας στην εφαρμογή να σαρώσει (scan) το διαβατήριο με τη χρήση του NFC τσιπ που εμπεριέχει

Στη συνέχεια εισάγουν τον κωδικό κράτησης που αναγράφεται πάνω στο εισιτήριο

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση των στοιχείων του διαβατηρίου με τον κάτοχο του εισιτηρίου

Για να εισέλθει στο γήπεδο ο φίλαθλος που είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θέτει ανέπαφα τη συσκευή κινητού τηλεφώνου στην οποία έχει αποθηκεύσει το προσωποποιημένο πλέον εισιτήριό του στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης εισιτηρίου

Για τα εισιτήρια διαρκείας

Το επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου διαρκείας μέσω του Gov.gr Wallet, σύμφωνα πάντα με την πολιτική κάθε ομάδας.

Οι πολίτες για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία αντιμετωπίσουν μπορούν να απευθυνθούν στο support.gov.gr.

