Παραολυμπιακοί Αγώνες: «Χάλκινη» η Χριστίνα Γκέντζου, έγραψε ιστορία

Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των 65κ (Κ44 κατηγορία) η Χριστίνα Γκέντζου ήταν εκπληκτική

Η Χριστίνα Γκέντζου έγραψε ιστορία, καθώς κέρδισε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο άθλημα του τάε κβον ντο των Παραολυμπιακών Αγώνων και άνοιξε… λογαριασμό για την ελληνική αποστολή στο Παρίσι, βάζοντας την Ελλάδα στον πίνακα των μεταλλίων.

Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των 65κ (Κ44 κατηγορία) η Χριστίνα Γκέντζου ήταν εκπληκτική με αντίπαλη την Γίναν Γιάο. Παίζοντας πάλι περισσότερο με μυαλό και χτυπώντας στην αντεπίθεση, η 19χρονη άρχισε να μαζεύει πόντους για να φτάσει να προηγηθεί με 12-2 ένα λεπτό πριν από τη λήξη του αγώνα. Η Κινέζα προσπάθησε να αντιδράσει αλλά ο αγώνας έληξε 14-4 υπέρ της Ελληνίδας.

TAGS: Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024 Ταεκβοντό
