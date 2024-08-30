Ζέρβας: «Αυτή την στιγμή δεν ασχολείται με Φουρνιέ ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχει… αστερίσκος»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Αναφορικά με τον Εβάν Φουρνιέ, ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» είπε ότι η ομάδα του Πειραιά ασχολήθηκε μαζί του στις αρχές Ιουλίου, αλλά τόνισε πως αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποια επαναπροσέγγιση ή κάποια νέα αναθέρμανση του ενδιαφέροντος.



Ωστόσο, από ‘κει και πέρα ο Νίκος Ζέρβας ανέφερε ότι εάν ο βετεράνος Γάλλος πάρει την απόφαση να επιστρέψει Ευρώπη, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί εκ νέου ο Ολυμπιακός με την περίπτωσή του.



Τέλος, ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» μίλησε για την αποχώρηση του Μιχάλη Καλαβρού από προπονητικό επιτελείο και τη μετακόμισή του στο τιμ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ για τη μεγάλη βραδιά προς τιμήν του Γιώργου Πρίντεζη, που είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου στο ΣΕΦ, έχουν απομείνει λιγότερα από 1.800 εισιτήρια.



Ακούστε όσα είπε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.