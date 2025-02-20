Παπαπέτρου: «Σημαντικό για την ιστορία του Παναθηναϊκού το Κύπελλο»

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας σε μια χρονιά ιστορική για τον θεσμό, αφού συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής.



Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ για την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά και την ξεχωριστή παρουσία του Νίκου Γκάλη στον τελικό του ΟΠΑΠ Final 8.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Παράλληλα, σχολίασε τητου τίτλου αυτού για το «τριφύλλι», ενώ έστειλε μήνυμαστους επόμενους στόχους.«Και για μένα και για τον Παναθηναϊκό αυτός ο τίτλος ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν ένας τίτλος που είχαμε χάσει την προηγούμενη σεζόν και θέλαμε να τον κατακτήσουμε. Ήταν ένα τρόπαιο που μας έλειπε και ήταν ο πρώτος σημαντικός τίτλος της χρονιάς, τον οποίο έχουμε πλέον στα χέρια μας και πλέον βλέπουμε αυτούς που βρίσκονται μπροστά μας: Την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα με το τέλος της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας να πλησιάζει. Θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας».«Η εξέλιξη του αγώνα ήταν συναρπαστική. Ήταν ίσως ένας από τους πιο ωραίους τελικούς. Είχε διακυμάνσεις στο σκορ, ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι και πιστεύω πολύ ωραίο για τον κόσμο που τον παρακολούθησε είτε στο γήπεδο, είτε από το σπίτι του, από την τηλεόραση και σε ένα γεμάτο γήπεδο».«Ήταν πραγματικά τιμή μας που ο κύριος Νίκος Γκάλης βρισκόταν εκεί. Και είναι τεράστια η χαρά και το δέος που νιώθουμε όταν είναι ο Νίκος Γκάλης παρών. Είναι τιμητικό και ξεχωριστό ότι πήραμε το κύπελλο από τα δικά του χέρια. Ήμασταν έτσι κι αλλιώς χαρούμενοι για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά η παρουσία του κυρίου Γκάλη έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή για όλους μας».«Δεν είναι και λίγο να μετράς 21 τρόπαια ως σύλλογος σε ένα θεσμό. Και απέκτησε ξεχωριστή σημασία για όλους μας, γιατί ήταν στον εορτασμό των 50 ετών του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι σημαντικό για την ιστορία του Παναθηναϊκού».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.