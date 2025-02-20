Μπακς: Τιμωρία 25 αγώνων στον Πόρτις για χρήση απαγορευμένων ουσιών

Βαριά... καμπάνα από το ΝΒΑ στον Μπόμπι Πόρτις!



Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (20/02), η κορυφαία λίγκα του πλανήτη επέβαλε ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων στον 30χρονο φόργουορντ/σέντερ λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας!



Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό έλεγχο, ο έμπειρος ψηλός των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε θετικός στο φάρμακο Tramadol, το οποίο είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό.



Σύμφωνα με εκπροσώπους των «ελαφιών», οι οποίοι είναι άπαντες σοκαρισμένοι με την εν λόγω εξέλιξη, τονίζουν πως ο παίκτης πήρε άθελά του αυτό το παυσίπονο, νομίζοντας ότι έπαιρνε ένα παυσίπονο που ονομάζεται Toradol.



Τη φετινή σεζόν, ο Πόρτις μετράει 13,7 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 46 συμμετοχές στη σεζόν, με την ομάδα του Γιάννη πλέον να καλείται να καλύψει εκ των έσω το μεγάλο κενό που θα δημιουργηθεί στη ρακέτα τους, αφού, θα χάσει σχεδόν όλη την υπόλοιπη regular season, αφού απομένουν ακόμα 29 ματς για την ομάδα του Ουισκόνσιν.

Just In: The NBA has suspended Milwaukee Bucks' Bobby Portis for 25 games for violating the league's anti-drug policy, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FeSDo4jb0k February 20, 2025

