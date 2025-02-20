Μπακς: Τιμωρία 25 αγώνων στον Πόρτις για χρήση απαγορευμένων ουσιών

Λογαριασμός
Σοκ για τους Μπακς: Τιμωρία 25 αγώνων στον Μπόμπι Πόρτις για χρήση απαγορευμένων ουσιών

Το ΝΒΑ τιμώρησε τον Μπόμπι Πόρτις με πολύ βαριά ποινή, καθώς, ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία 

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (20/02), η κορυφαία λίγκα του πλανήτη επέβαλε ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων στον 30χρονο φόργουορντ/σέντερ λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας!

Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό έλεγχο, ο έμπειρος ψηλός των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε θετικός στο φάρμακο Tramadol, το οποίο είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των «ελαφιών», οι οποίοι είναι άπαντες σοκαρισμένοι με την εν λόγω εξέλιξη, τονίζουν πως ο παίκτης πήρε άθελά του αυτό το παυσίπονο, νομίζοντας ότι έπαιρνε ένα παυσίπονο που ονομάζεται Toradol.

Τη φετινή σεζόν, ο Πόρτις μετράει 13,7 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 46 συμμετοχές στη σεζόν, με την ομάδα του Γιάννη πλέον να καλείται να καλύψει εκ των έσω το μεγάλο κενό που θα δημιουργηθεί στη ρακέτα τους, αφού, θα χάσει σχεδόν όλη την υπόλοιπη regular season, αφού απομένουν ακόμα 29 ματς για την ομάδα του Ουισκόνσιν.

Πηγή: sport-fm.gr

