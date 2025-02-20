ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του για τη ρεβάνς στο Βουκουρέστι

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ ενάντια στη Στεάουα Βουκουρεστίου.



Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Κοτάρσκι, με τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα.

Οι ενδεκάδες

Οζντόεφ και Μεϊτέ θα αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα, με τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Κωνσταντέλια να επιλέγονται πίσω από τον Σαμάτα.Ταρνοβάνου, Κρέτσου, Ενγκεζάνα, Ποπέσκου, Ραντούνοβιτς, Κίρικες, Σουτ, Μικουλέσκου, Τσισότι, Τανάσε, ΜπιρλίτζεαΟυτνρέα, Ζίμα, Νταουά, Στεφανέσκου, Εντζουμά, Τόμα, Μπαλούτσα, Μούσι, Αλχασάν, ΓκιοργκίτσαΚοτάρσκι, Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, ΣαμάταΜπαλωμένος, Τσιφτσής, Καμαρά, Τσάλοφ, Κόλεϊ, Σβαμπ, Σάστρε, Θυμιάνης, Μπράντον, Ντεσπόντοφ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.