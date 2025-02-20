Λογαριασμός
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς στο Βουκουρέστι

Δείτε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ματς με τη Στεάουα Βουκουρεστίου - Οζντόεφ και Μεϊτέ θα αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του για τη ρεβάνς στο Βουκουρέστι

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ ενάντια στη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Κοτάρσκι, με τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα.



Οζντόεφ και Μεϊτέ θα αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα, με τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Κωνσταντέλια να επιλέγονται πίσω από τον Σαμάτα.

Οι ενδεκάδες

Στεάουα Β. (Η. Χαραλάμπους): Ταρνοβάνου, Κρέτσου, Ενγκεζάνα, Ποπέσκου, Ραντούνοβιτς, Κίρικες, Σουτ, Μικουλέσκου, Τσισότι, Τανάσε, Μπιρλίτζεα

Στον πάγκο: Ουτνρέα, Ζίμα, Νταουά, Στεφανέσκου, Εντζουμά, Τόμα, Μπαλούτσα, Μούσι, Αλχασάν, Γκιοργκίτσα

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Σαμάτα

Στον πάγκο: Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Καμαρά, Τσάλοφ, Κόλεϊ, Σβαμπ, Σάστρε, Θυμιάνης, Μπράντον, Ντεσπόντοφ
