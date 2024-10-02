bwin και Ολυμπιακός γιόρτασαν την πολλά υποσχόμενη νέα σεζόν!

Νέα σεζόν, νέα πρόσωπα, αλλά η προσμονή για επιτυχίες δεν αλλάζει. Ολυμπιακός και bwin συνεχίζουν μαζί για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, σε μια επιτυχημένη συνταγή. Άλλωστε, αποτελούν μια ομάδα, ένα σύνολο με κοινούς σκοπούς. Οι φιλοδοξίες και ο απώτερος στόχος για να πρωταγωνιστήσουν ο καθένας στον τομέα του, αλλά και οι δύο μαζί στον ελληνικό κι ευρωπαϊκό αθλητισμό έχουν φέρει τα δυο brand ακόμα πιο κοντά. Η bwin, ο Μεγάλος Χορηγός του Ολυμπιακού άνοιξε τη σεζόν με ένα highlight, ένα cocktail party για μια υπέροχη συνεργασία, που χαρίζει μοναδικές στιγμές αυτά τα επτά χρόνια.

Οι εργαζόμενοι του βραβευμένου brand και σύσσωμη η ομάδα των Πειραιωτών ήρθαν πιο κοντά, τα χαμόγελα περίσσευαν, τα φλας δε σταμάτησαν να αναβοσβήνουν και οι υπέροχες φωτογραφίες θα θυμίζουν για πάντα πως αυτή η συνεργασία έχει γερά θεμέλια. Οι εργαζόμενοι της bwin είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους αθλητές, τον κόουτς Μπαρτζώκα, το τεχνικό τιμ, αλλά και όλη την ομάδα του Ολυμπιακού που πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πολλές κουβέντες για τη σεζόν που έρχεται, αλλά κι ευχές για μια επιτυχημένη χρονιά, πιο δύσκολη, με περισσότερες προκλήσεις. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους «παλιούς», αλλά και στους νέους σταρ που ήδη μπήκαν στο κλίμα. Κοινό γνώρισμα όλων η δίψα για επιτυχία.

Μια ξεχωριστή βραδιά, με τον Σάσα Βεζένκοφ να επιστρέφει γεμάτος χαμόγελα στον Πειραιά και να μη σταματά να φωτογραφίζεται. Ο Εβάν Φουρνιέ αισθάνθηκε τη φιλοξενία και είναι έτοιμος να ανταποδώσει ξεδιπλώνοντας στο παρκέ το πλούσιο ταλέντο του. Μπασκετικές αναλύσεις για τη σεζόν που αφήνει πολλές υποσχέσεις, αναμνήσεις για τα όσα υπέροχα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, έβαλαν το κερασάκι σε μια υπέροχη ενέργεια που όλοι χειροκρότησαν. Όλοι μαζί μια ομάδα έτοιμη να ξεπεράσει κάθε δυσκολία. Άλλωστε, κάθε φορά που ο πήχης μεγάλωνε, αυτή η ομάδα ήξερε πως να τα καταφέρει. Στις μεγάλες βραδιές, στα μεγάλα σουτ, αλλά και σε όλα τα εμπόδια η bwin ήταν πάντα εκεί, αναπόσπαστο κομμάτι της «ερυθρόλευκης» πραγματικότητας.

Ολυμπιακός και bwin «έχτισαν» πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό και βήμα - βήμα δημιούργησαν κάτι δυνατό που ξεπέρασε τα στενά όρια της συνεργασίας ομάδας κα χορηγού. Υπέροχες δράσεις εντός κι εκτός γηπέδου, ενώ οι τίτλοι και οι διακρίσεις στο παρκέ αποτέλεσαν το επιστέγασμα την κοινή τους πορείας. Οι Πειραιώτες πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στόχος τους να παραμείνουν στην elite.

Λένε πως για την εκτόξευση χρειάζεται ένα ικανότατο σύνολο. bwin και Ολυμπιακός έδεσαν, πέτυχαν και το ζεστό χειροκρότημα είναι εκεί να θυμίζει το υπέροχο αποτέλεσμα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

