Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ-Άρης στο Κύπελλο, προσεχώς... Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ-Άρης, προσεχώς... Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, και σούπερ «μάχη» στους «4»

Τα ζευγάρια για τους «16» του Κυπέλλου Betsson και μέχρι τα ημιτελικά

Η πρώτη μεγάλη «μάχη» (σε διπλά παιχνίδια) είναι αυτή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στους «16» της διοργάνωσης και το συγκεκριμένο ζευγάρι θα πέσει πάνω στο Αιγάλεω-ΠΑΟΚ. Οπότε, στο… βάθος υπάρχει αναμέτρηση ΑΕΚ ή Άρη με τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά, εφόσον δεν κάνει την έκπληξη το Αιγάλεω.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Ατρόμητο και ο νικητής θα μονομαχήσει στους «8» με τον Ολυμπιακό, εφόσον ξεπεράσουν οι «ερυθρόλευκοι» το εμπόδιο της Athens Kallithea.

Στα ημιτελικά αναμένεται μεγάλη «μάχη», καθώς το πιθανό ντέρμπι «αιωνίων» (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης vs Αιγάλεω-ΠΑΟΚ Συνεπώς, στον τελικό θα βρεθεί ένα φαβορί κόντρα σε ένα αουτσάιντερ.

Τα ζευγάρια των «16»:
Ζάκυνθος- Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
ΟΦΗ-Βόλος
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Αιγάλεω-ΠΑΟΚ
Κηφισιά-Παναχαϊκή
Athens Kallithea-Ολυμπιακός
ΑΕΚ-Άρης
Πανσερραϊκός-Πανιώνιος

Τα ζευγάρια των «8»:
Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος-Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea-Ολυμπιακός
ΑΕΚ-Άρης vs Αιγάλεω-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Βόλος vs Κηφισιά-Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των «4»:
Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος-Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ-Βόλος vs Κηφισιά-Παναχαϊκή
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea-Ολυμπιακός / ΑΕΚ-Άρης vs Αιγάλεω-ΠΑΟΚ

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κύπελλο Ελλάδας
