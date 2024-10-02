Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ-Άρης στο Κύπελλο, προσεχώς... Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Ματς-φωτιά στο Κύπελλο Betsson έβγαλε η κληρωτίδα!



Η πρώτη μεγάλη «μάχη» (σε διπλά παιχνίδια) είναι αυτή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στους «16» της διοργάνωσης και το συγκεκριμένο ζευγάρι θα πέσει πάνω στο Αιγάλεω-ΠΑΟΚ. Οπότε, στο… βάθος υπάρχει αναμέτρηση ΑΕΚ ή Άρη με τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά, εφόσον δεν κάνει την έκπληξη το Αιγάλεω.



Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Ατρόμητο και ο νικητής θα μονομαχήσει στους «8» με τον Ολυμπιακό, εφόσον ξεπεράσουν οι «ερυθρόλευκοι» το εμπόδιο της Athens Kallithea.



Στα ημιτελικά αναμένεται μεγάλη «μάχη», καθώς το πιθανό ντέρμπι «αιωνίων» (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης vs Αιγάλεω-ΠΑΟΚ Συνεπώς, στον τελικό θα βρεθεί ένα φαβορί κόντρα σε ένα αουτσάιντερ.



Τα ζευγάρια των «16»:

Ζάκυνθος- Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

ΟΦΗ-Βόλος

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Αιγάλεω-ΠΑΟΚ

Κηφισιά-Παναχαϊκή

Athens Kallithea-Ολυμπιακός

ΑΕΚ-Άρης

Πανσερραϊκός-Πανιώνιος



Τα ζευγάρια των «8»:

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος-Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea-Ολυμπιακός

ΑΕΚ-Άρης vs Αιγάλεω-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Βόλος vs Κηφισιά-Παναχαϊκή



Τα ζευγάρια των «4»:

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος-Αιγέας Πλωμαρίου/Καβάλα ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ-Βόλος vs Κηφισιά-Παναχαϊκή

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea-Ολυμπιακός / ΑΕΚ-Άρης vs Αιγάλεω-ΠΑΟΚ

