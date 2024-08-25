Paopantou: Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιος θα προκριθεί στο ΟΑΚΑ (pic)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει την Λανς, ούτε και να ισοφαρίσει. Στο πρώτο τους παιχνίδι στην Γαλλία το τελικό σκορ ήταν 2-1, γεγονός που επιτρέπει στους “πράσινους” να “ονειρεύονται” την ανατροπή και την πρόκριση στο ΟΑΚΑ. Ένα ματς, στο οποίο θα “παλέψουν” οι παίκτες του Αλόνσο να “γυρίσου” το παιχνίδι, έχοντας τον “12ο παίκτη” για υποστήριξη.

