Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1 - Νίκησε η Λίλ - Ηττήθηκε η Λιόν 

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
- Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ 6-0
- Λιόν-Μονακό 0-2
- Λιλ-Ανζέ 2-0
- Σεντ Ετιέν-Χάβρη 0-2
- Λανς-Μπρεστ 25/8
- Στρασμπούρ-Ρεν 25/8
- Ναντ-Οσέρ 25/8
- Νις-Τουλούζ 25/8
- Μαρσέιγ-Ρεμς 25/8
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)
- Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.
- Μονακό 6 -2αγ.
- Λιλ 6 -2αγ.
- Μαρσέιγ 3
- Ρεν 3
- Οσέρ 3
- Λανς 3
- Χάβρη 3 -2αγ.
- Στρασμπούρ 1
- Τουλούζ 1
- Ναντ 1
- Μονπελιέ 1 -2αγ.
- Νις 0
- Ανζέρ 0 -2αγ.
- Σεντ Ετιέν 0 -2αγ.
- Ρεμς 0
- Λιόν 0 -2αγ.
- Μπρεστ 0
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
