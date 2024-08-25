Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1 - Νίκησε η Λίλ - Ηττήθηκε η Λιόν 

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ 6-0

Λιόν-Μονακό 0-2

Λιλ-Ανζέ 2-0

Σεντ Ετιέν-Χάβρη 0-2

Λανς-Μπρεστ 25/8

Στρασμπούρ-Ρεν 25/8

Ναντ-Οσέρ 25/8

Νις-Τουλούζ 25/8

Μαρσέιγ-Ρεμς 25/8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.

Μονακό 6 -2αγ.

Λιλ 6 -2αγ.

Μαρσέιγ 3

Ρεν 3

Οσέρ 3

Λανς 3

Χάβρη 3 -2αγ.

Στρασμπούρ 1

Τουλούζ 1

Ναντ 1

Μονπελιέ 1 -2αγ.

Νις 0

Ανζέρ 0 -2αγ.

Σεντ Ετιέν 0 -2αγ.

Ρεμς 0

Λιόν 0 -2αγ.

Μπρεστ 0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

