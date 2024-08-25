Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1 - Νίκησε η Λίλ - Ηττήθηκε η Λιόν 

Αναλυτικά η βαθμολογία των ομάδων

Λυόν

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

  • Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ   6-0
  • Λιόν-Μονακό                         0-2
  • Λιλ-Ανζέ                                2-0
  • Σεντ Ετιέν-Χάβρη                  0-2
  • Λανς-Μπρεστ                       25/8
  • Στρασμπούρ-Ρεν                 25/8
  • Ναντ-Οσέρ                           25/8
  • Νις-Τουλούζ                         25/8
  • Μαρσέιγ-Ρεμς                      25/8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

  • Παρί Σεν Ζερμέν      6 -2αγ.
  • Μονακό                    6 -2αγ.
  • Λιλ                            6 -2αγ.
  • Μαρσέιγ                    3
  • Ρεν                            3
  • Οσέρ                         3
  • Λανς                         3
  • Χάβρη                       3 -2αγ.
  • Στρασμπούρ             1
  • Τουλούζ                    1
  • Ναντ                         1
  • Μονπελιέ                  1 -2αγ.
  • Νις                            0
  • Ανζέρ                       0 -2αγ.
  • Σεντ Ετιέν                0 -2αγ.
  • Ρεμς                        0
  • Λιόν                         0 -2αγ.
  • Μπρεστ                   0
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark