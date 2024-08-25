Τα δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις που στέρησαν από την ΑΕΚ τη νίκη επί της Λαμίας

Η ΑΕΚ έκανε πισωγύρισμα στο πρόσωπο που είχε στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια και πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς μένοντας στο 1-1 με τη Λαμία στην OPAP Arena για τη 2η αγωνιστική.

Η Ένωση άγγιξε, πάντως, σε δύο περιπτώσεις στις καθυστερήσεις το γκολ της νίκης. Αρχικά μετά από καραμπόλα στη μικρή περιοχή του Κόστιτς, με την μπάλα να καταλήγει στο αριστερό κάθετο δοκάρι, και στη συνέχεια με απίθανο σουτ του Κοϊτά, που πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς αλλά είδε το ίδιο δοκάρι να τον σταματά!

