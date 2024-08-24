Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν είναι έτοιμος να χτίσει την πράσινη κυριαρχία

Ο Αταμάν ήρθε στον Παναθηναϊκό ως ένας προπονητής που θα έφερνε επιτυχίες και θα επανέφερε τις παλιές δόξες, το έδειξε με το... καλημέρα.

Με δύο κατακτήσεις back to back στην Euroleague, και ίσως μια τρίτη αν δεν υπήρχε ο COVID, είναι ένας άνθρωπος που με το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο κατάφερε να αφυπνίσει δύο φορές τους πράσινους: μια με την Μακάμπι και μια μετά το 0-2 στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Και τις δύο φορές γύρισε την κατάσταση και πήγε μέχρι τέλους, κατακτώντας και τα δύο τρόπαια.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.