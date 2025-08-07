ΠΑΟΚ vs Βόλφσμπεργκερ: Επίσημο ντεμπούτο για Κένι, Μεϊτέ-Καμαρά στον άξονα

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για την εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League!



Ο Ρασβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα τετράδα άμυνας μπροστά του. Καμαρά και Μεϊτέ είναι το δίδυμο στον άξονα, με τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον ως τριάδα, πίσω από τον πιο προωθημένο Τσάλοφ.



Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ θα βρίσκονται οι Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Λόβρεν, Μπαταούλας, Τέιλορ, Οζντόεφ, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Σορετίρε, Χατσίδης και Μύθου.



Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Καμαρά - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Τσάλοφ



Η ενδεκάδα της Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ - Μάτιτς, Ρένερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Πίζινγκερ, Σεπφ, Αγκιεμάνγκ, Μπάλο, Άβντιγια

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.