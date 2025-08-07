Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ έχει βάλει τον… ”αυτόματο” και δεν σταματάει, οι εξειδικευμένες ασκήσεις (vid)

Ο Ματίας Λεσόρ προπονείται συνέχεια, διότι θέλει να είναι πανέτοιμος, ενόψει της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Οι ”πράσινοι” ποντάρουν πολλά στον καλύτερο σέντερ της Ευρώπης, ο οποίος αποτελούσε βαρόμετρο για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, μέχρι να τραυματιστεί σοβαρά τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω, ο Γάλλος σέντερ κάνει εξειδικευμένες ασκήσεις με τη μπάλα.

