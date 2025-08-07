Η λίστα με τους 30 υποψηφίους για τη Χρυσή Μπάλα του 2025

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, το «France Football» δημοσίευσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν την Χρυσή Μπάλα!



Το συγκεκριμένο βραβείο, που αποτελεί την κορυφαία διάκριση ενός ποδοσφαιριστή σε ατομικό επίπεδο παγκοσμίως, μπαίνει φέτος στην 69η έκδοσή του.

Το απόγευμα της Πέμπτης (07/08), δημοσιεύτηκαν τα ονόματα των 30 υποψηφίων που θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, όπως φυσικά και τις υπόλοιπες κατηγορίες για το έτος 2025.



Αναλυτικά οι 30 ποδοσφαιριστές:



Τζουντ Μπέλιγχαμ

Ουσμάν Ντεμπελέ

Τζίτζι Ντοναρούμα

Ντεσιρέ Ντουέ

Ντένζελ Ντάμφρις

Σέρχου Γκιρασί

Βίκτορ Γκιόκερες

Έρλινγκ Χάαλαντ

Ασράφ Χακίμι

Χάρι Κέιν

Χβίτσα Κβαρατσχέλια

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Αλέξις Μακ Άλιστερ

Λαουτάρο Μαρτίνεζ

Κιλιάν Εμπαπέ

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ

Νούνο Μέντες

Ζοάο Νέβες

Μάικλ Ολίσε

Κόουλ Πάλμερ

Πέδρι

Ραφίνια

Φαμπιάν Ρουίζ

Μοχάμεντ Σαλάχ

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

Βινίσιους

Βιτίνια

Φλόριαν Βιρτς

Λαμίν Γιαμάλ

Από εκεί και πέρα, έγιναν γνωστοί και οι υποψηφιότητες για την κορυφαία ομάδα της χρονιάς, με τις Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μποταφόγκο να δικδικούν το εν λόγω βραβείο.

Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year ⤵️



FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5 — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Αναφορικά με τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς, οι Αντόνιο Κόντε, Λουίς Ενρίκε, Χάνσι Φλικ, Έντσο Μαρέσκα και Άρνε Σλοτ είναι οι πέντε τεχνικοί που θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο, ενώ, τέλος, για το βραβείο του KOPA Trophy (οι καλύτεροι νεαροί) βρίσκονται οι:



Αγιούμπ Μπουαντί

Πο Κουμπαρσί

Ντεζιρέ Ντουέ

Εστεβάο

Ντιν Χούισεν

Μάιλς Λουίς-Σκέλι

Ροντρίγκο Μόρα

Ζοάο Νέβες

Λαμίν Γιαμάλ

Κενάν Γιλντίζ

Here are our 2025 nominees for the Men's Team Coach of the Year Trophy!



Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot#ballondor pic.twitter.com/ES5OaOvP5n — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.