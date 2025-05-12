Την τρίτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη (1-0) επί της ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας, για να γνωρίζει αν την επόμενη σεζόν θα παίξει στο Europa League (εφόσον δεν το πάρει ο ΟΦΗ) ή θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο δείχνουν αποφασισμένοι να τρέξουν άμεσα τις όποιες υποχρεώσεις έχουν όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, ανεξάρτητα αν χρειάζεται να περιμένουν μία εβδομάδα για να γνωρίζουν σε ποια διοργάνωση θα βρίσκονται την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται σήμερα επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ώστε να συζητήσουν για την επιβεβαίωση της συνέχισης της συνεργασίας τους.

Από την πλευρά του ιδιοκτήτη προκύπτει πως θεωρείται δεδομένο πως ο Ρουμάνος θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου», ο οποίος την επόμενη σεζόν θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Από την άλλη, ο προπονητής σκοπεύει να πάει με συγκεκριμένες απαιτήσεις στο ραντεβού με τον Σαββίδη.

Όπως γράφει η Live Sport, ένα από αυτά που θα συζητηθεί μεταξύ των ανδρών είναι η αύξηση της τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας και παράλληλα να αυξηθεί το μπάτζετ για να γίνουν πιο δυνατές κινήσεις στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

