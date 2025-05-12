Ο Sabu, θρυλική μορφή του σκληρού (hardcore) επαγγελματικού wrestling, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, όπως ανακοίνωσε η WWE την Κυριακή. Το πραγματικό του όνομα ήταν Terry Brunk.

«Η WWE εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Terry Brunk, γνωστού στους φιλάθλους του wrestling ως Sabu», ανέφερε η ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

Και η All Elite Wrestling (AEW) ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Από τις μάχες με αγκαθωτά συρματοπλέγματα μέχρι τις αξέχαστες, υψηλού κινδύνου στιγμές, ο Sabu έδωσε τα πάντα στο επαγγελματικό wrestling», ανέφερε η AEW. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους και τους θαυμαστές του».

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του, ούτε το ακριβές χρονικό σημείο που συνέβη.

Ένας πρωτοπόρος του ακραίου wrestling

Ο Sabu έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 μέσα από την Extreme Championship Wrestling (ECW), όπου καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος του λεγόμενου «hardcore wrestling». Με άλματα από καρέκλες, κινήσεις μέσα από τραπέζια και ακόμη και αγκαθωτά σύρματα, ακολούθησε τα βήματα του θείου του και Hall of Famer, Ed “The Sheik” Farhat.

Στην ECW, αγωνίστηκε απέναντι σε σημαντικά ονόματα όπως οι Rob Van Dam, Mick Foley και Taz. Ακόμη και μέσα σε μια εταιρεία γνωστή για τα ριψοκίνδυνα σόου της, ο Sabu κατάφερε να ξεχωρίσει με το μοναδικό του στιλ, που δεν ήταν πάντα «καλαίσθητο» αλλά σίγουρα εντυπωσιακό και γεμάτο αδρεναλίνη.

Το 2006 υπέγραψε με τη WWE ως μέρος της αναβίωσης της ECW και συμμετείχε στη WrestleMania 23 μπροστά σε 80.000 θεατές, κερδίζοντας μαζί με Van Dam, Tommy Dreamer και Sandman την ομάδα New Breed. Έφυγε από την εταιρεία λίγο αργότερα.

Πριν και μετά τη θητεία του στη WWE, αγωνίστηκε σε μεγάλες διοργανώσεις παγκοσμίως, όπως οι New Japan Pro-Wrestling, AAA και CMLL, καθώς και σε δεκάδες ανεξάρτητες σκηνές.

Παρά την ηλικία του, συνέχισε να αγωνίζεται ακόμη και όταν πολλοί συνομήλικοί του είχαν αποσυρθεί. Ο τελευταίος του αγώνας πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου, όταν νίκησε τον Joey Janela, καταλήγοντας ξανά πάνω σε τραπέζια και αγκαθωτό σύρμα.

Φόρος τιμής από τον κόσμο του wrestling

Ο Joey Janela χαρακτήρισε τον Sabu «είδωλό μου, πρωτοπόρο, καινοτόμο και θρύλο» σε ανάρτησή του, με φωτογραφίες και βίντεο από κοινούς τους αγώνες.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του wrestling, Dave Meltzer, τον αποκάλεσε «βασιλιά των death matches» και «νονό του hardcore wrestling στις ΗΠΑ».

Ο Taz, εμφανώς συγκινημένος σε βίντεο, είπε πως ο θάνατος του Sabu «του ραγίζει την καρδιά». Θυμήθηκε ότι το 1993, ο πρώτος του αγώνας στην ECW ήταν με αντίπαλο τον Sabu. «Δεν θα είχα αυτήν την καριέρα χωρίς τον Sabu», σημείωσε.

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ Dark Side of the Ring ανέφερε πως ο θάνατός του έρχεται ως σοκ, καθώς εμφανίζεται στο επεισόδιο της Τρίτης που είναι αφιερωμένο στον θείο του, The Sheik.

Ο παλαιστής Matt Hardy τόνισε:

«Ο Sabu ήταν πρωτοπόρος, που καθόρισε τι μπορεί να σημαίνει ένας αγώνας wrestling. Το γεγονός ότι σήμερα χρησιμοποιούνται τραπέζια στους αγώνες οφείλεται σε εκείνον». Πρόσθεσε ότι παρότι η επιρροή του είναι τεράστια, παραμένει υποτιμημένος από πολλούς.

Ο Mark Briscoe της AEW ανέφερε:

«Κανένας δεν με έκανε να θέλω να γίνω παλαιστής περισσότερο από τον Sabu. Αναπαύσου εν ειρήνη, αληθινέ θρύλε του hardcore».

