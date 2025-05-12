Οι δημοσιογράφοι πίεσαν όσο μπορούσαν τον Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, ο Αργεντινός τεχνικός, ωστόσο… άντεξε, χωρίς να ξεκαθαρίσει τίποτα αναφορικά με το μέλλον του στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο!

Αρχικά είπε:

«Ξαναείδαμε ένα ισοδύναμο παιχνίδι, όπως είναι τα παιχνίδια αυτά τα τρία χρόνια ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ωραία παιχνίδια ποδοσφαίρου, με ποδοσφαιριστές, που δίνουν την ψυχή τους. Η διαφορά ήταν το φοβερό γκολ. Είχαμε τις ευκαιρίες. Όπως και ο αντίπαλος είχε τις ευκαιρίες του, γιατί εμείς είχαμε πάει μπροστά, για να σκοράρουμε.

Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, γιατί έδωσαν τα πάντα σε μια δύσκολη στιγμή, που βιώνουμε. Τα αποτελέσματα στα playoffs τα λένε όλα για το πόσο άσχημα ήταν για εμάς.

Σε κάποια ματς παίξαμε καλά, σκοράραμε, αλλά μας πέρασαν οι αντίπαλοι στα γκολ. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ότι αυτά τα playoffs ήταν άσχημα για εμάς».

Η πρώτη ερώτηση, φυσικά, είχε να κάνει με το μέλλον του και την επόμενη ημέρα, με τον Αλμέιδα να λέει:

«Η επόμενη ημέρα για την ΑΕΚ είναι ο σχεδιασμός. Να προσπαθήσουμε να δούμε τα καλά και τα άσχημα. Και να ενισχυθούμε ξανά για αυτό, που έρχεται».

Και πρόσθεσε:

«Αύριο το μεσημέρι έχω μία συνάντηση. Δεν μπόρεσα να την έχω αυτή την εβδομάδα. Αύριο θα καθοριστεί πώς θα συνεχίσει η ΑΕΚ. Πιθανότητες και ποσοστά σε αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει αν πιστεύεις και αν δεν πιστεύεις. Έπειτα από τα playoffs χρειάζομαι να ξεκουραστώ, να κάνω ανάλυση στα καλά και τα άσχημα, που κάναμε, και έπειτα αυτό (σ.σ. η επόμενη ημέρα) θα καθοριστεί στη συζήτηση της Δευτέρας με τον ιδιοκτήτη και θα ληφθεί απόφαση για το μέλλον της ΑΕΚ. Όχι του Αλμέιδα, ούτε κάποιου άλλου. Όταν χάνω, ποτέ δεν είμαι χαρούμενος. Με πονάει το να χάνω. Με πονάει πολύ. Οι προσδοκίες μου είναι να προπονώ την ομάδα, να νικά, να θριαμβεύει, να παίρνει το πρωτάθλημα. Επίσης αναγνωρίζω όταν μας ξεπερνούν οι αντίπαλοι.

Υπάρχουν πολλές ενέργειες, που δεν βοήθησαν στο γήπεδο να πάρουμε αυτό, που θέλουμε. Με βάση κάποια συγκεκριμένα πράγματα ήξερα ότι θα είναι δύσκολη χρονιά. Υπάρχει ευθύνη, ωστόσο, και η διαδρομή στο τέλος ήταν κακή».

Ένα σχόλιο για το πώς κατέληξε το πρωτάθλημα και αν η κατάληξη των ομάδων ήταν… σωστή:

«Αρχικά πιστεύω ότι οι τέσσερις ομάδες που ήταν στα playoffs έπαιξαν και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτά τα τρία χρόνια που είμαι εδώ, αυτές οι ομάδες ήταν οι πιο ανταγωνιστικές. Ομάδες που έχουν καλές προθέσεις και θέλουν να κερδίσουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: Άλλες φορές μπορεί τα πράγματα να έρθουν όπως θες και άλλες όχι. Νομίζω υπάρχει ένας δίκαιος προπονητής, που έχει μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Άξιζε να είναι πρωταθλητής (σ.σ. Μεντιλίμπαρ). Οι άλλες ομάδες ήμασταν ως το τέλος για τη μάχη των άλλων θέσεων. Τα παιχνίδια μεταξύ μας ήταν ισοδύναμα. Το αγωνιστικό κομμάτι ήταν ισοδύναμο».

Για τον Βιεϊρίνια:

«Δεν είχα τη δυνατότητα να τον γνωρίσω σε προσωπικό επίπεδο. Τον ανέλυσα και τον εξέτασα σαν αντίπαλο. Όταν ένας παίκτης σταματά, τότε έχει λάβει πολλά. Υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής, που έδειξε σεβασμό. Ένας μεγάλος παίκτης μέσα στο γήπεδο. Εγώ είμαι πρώην ποδοσφαιριστής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είναι ευτυχισμένος γιατί είχε όμορφη καριέρα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.