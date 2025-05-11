Superleague: Ο ΠΑΟΚ 1-0 την ΑΕΚ στο «αντίο» του Βιεϊρίνια

Νίκησε ξανά την απογοητευτική ΑΕΚ και τερμάτισε στην τρίτη θέση του φετινού πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο παιχνίδι του Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά και αποθεώθηκε στην κατάμεστη Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 χάρη σε μια γκολάρα του Μιχαηλίδη και περιμένει να μάθει τον Κυπελλούχο, για να δει αν θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του για την επόμενη σεζόν από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Από την άλλη, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της σε αρκετά διαστήματα του ματς, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την απογοητευτική παρουσία της στα φετινά playoffs με 0/6 και χωρίς να έχει πάρει έστω έναν βαθμό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-3-3 παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα, επιλέγοντας τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Βίντα, Μήτογλου, Χατζισαφί αμυντική τετράδα μπροστά του. Πινέδα, Περέιρα και Μάνταλος ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Λαμέλα σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, τον Μαρσιάλ αριστερά και τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Γιόνσον, Λιούμπισιτς, μαζί με τον τιμωρημένο Μουκουντί.

Από την άλλη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, χωρίς να έχει να διαχειριστεί απουσίες, επέλεξε το κλασικό του 4-2-3-1, με Κοτάρσκι τερματοφύλακα και τους Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα άμυνας. Μεϊτέ και Καμαρά ήταν το δίδυμο στα χαφ, ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε ως δεκάρι, με τους Ζίβκοβιτς, Τάισον στα άκρα, πίσω από τον πιο προωθημένο Μπράντον Τόμας.

Το ματς:

Το ντέρμπι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να κάνει την πρώτη τελική προσπάθεια στο 3’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου,ο Πιερό δεν μπόρεσε να σουτάρει, κάτι που έκανε στη συνέχεια ο Πινέδα, με την μπάλα να περνάει άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς συνεργάστηκαν όμορφα, με τον Τάισον να σουτάρει ψηλά άουτ από μακριά, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και ένα δυνατό σουτ του Μάνταλου στο 6’. Στο 8’ Ο Κωνσταντέλιας έκανε τη σέντρα και ο Καμαρά την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο 9’ ήρθε η πρώτη τελική εντός εστίας, με τον Μεϊτέ να βρίσκει χώρο και να κάνει συρτό σουτ, στην αγκαλιά του Ιταλού τερματοφύλακα.

Με περισσότερη κατοχή ο ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, αλλά η ΑΕΚ ήταν εκείνη που απείλησε στο 14’, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεσή της, ο Παρέιρα σούταρε πάνω στον Κεντζιόρα, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Λαμέλα έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 15’ ο Ζίβκοβιτς έβγαλε σε θέση βολής τον Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως πλάσαρε πολύ ψηλά άουτ.

Γρήγορος ο ρυθμός στο πρώτο εικοσάλεπτο, με τις δύο ομάδες να δείχνουν τη διάθεση να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο και να ψάξουν το γκολ. Στο 24’ ο δραστήριος Μάνταλος έκανε όμορφη ατομική ενέργεια και ο Λαμέλα το συρτό γύρισμα, με τον Κετζιόρα να απομακρύνει προ του Πιερό που είχε… οπλίσει, ενώ στο 32’ η ΑΕΚ, έχοντας πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχασε σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν μετά από σέντρα του Ρότα στο δεύτερο δοκάρι, ο Μαρσιάλ δεν μπόρεσε να σκοράρει με προβολή.

Με τον ρυθμό να έχει πέσει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, φτάσαμε στο 45’, όταν μετά από μια εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Πιερό απομάκρυνε με κεφαλιά, με την μπάλα να πηγαίνει στον Μιχαηλίδη, η οποίος έπιασε τρομερό σουτ στην κίνηση και χωρίς να αφήσει την μπάλα να πέσει στο έδαφος, αιφνιδιάζοντας τον Μπρινιόλι και δίνοντας το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ! Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προκλήθηκε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με τα πνεύματα να ηρεμούν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι στο δεύτερο ημίχρονο, με μια κεφαλιά του Κετζιόρα μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ενώ στο 56’ η ΑΕΚ απάντησε, με τον Ρότα να συγκλίνει από τα δεξιά και να σουτάρει με το αριστερό, βλέποντας την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κοτάρσκι.

Η Ένωση είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, προσπαθώντας να δημιουργήσει την προϋποθέσεις για το γκολ της ισοφάρισης. Στο 62’ ο Μαρσιάλ πήρε την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, σουτάροντας με δύναμη ψηλά άουτ, ενώ στο 69’ και σε φάση διαρκείας μπροστά στην εστία των γηπεδούχων, μετά από εκτέλεση φάουλ του Χατζισαφί, ο Πιερό δεν κατάφερε να βγάλει σουτ.

Τα λεπτά κυλούσαν με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή, αδυνατώντας όμως να φτιάξει μεγάλη ευκαιρία για γκολ, ενώ ο ΠΑΟΚ διαχειριζόταν το προβάδισμά του, περιμένοντας να «χτυπήσει» με κάποια αντεπίθεση. Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ αύξησε την πίεσή της, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση στο 88', με τον Μάνταλο να βρίσκει με όμορφη πάσα τον Μαρσιάλ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Κοτάρσκι, ενώ στο 90'+4΄ο ΠΑΟΚ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν μετά από αντεπίθεση και με όλη την ΑΕΚ μπροστά, ο Καμαρά δεν τελείωσε σωστά τη φάση απέναντι στον Μπρινιόλι.

MVP: Ο Μιχαηλίδης έκανε ένα ακόμα εξαιρετικό ματς, ενώ παρά την καλή αμυντική του παρουσία, έβαλε και το πανέμορφο νικητήριο για την ομάδα του γκολ!

Η σφυρίχτρα: Ο Γερμανός, Στορκς, ο οποίος κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Μπριχ, δεν αντιμετώπισε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Σε ένα ματς με μπόλικες δυνατές μονομαχίες, αναγκάστηκε να βγάλει αρκετές φορές την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Καμαρά – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (89’ Σβαμπ), Τάισον (46’ Πέλκας, 87’ Βιεϊρίνια) – Μπράντον (71’ Τσάλοφ)

ΑΕΚ (Αλμέιδα): Μπρινιόλι - Ρότα, Βίντα, Μήτογλου, Χατζισαφί – Πινέδα (79’ Φερνάντες), Περέιρα (79’ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος – Λαμέλα (71’ Κοϊτά), Μαρσιάλ, Πιερό (71’ Ελίασον)

Διαιτητής: Στορκς (Γερμανία),

Βοηθοί: Ατσμιούλερ, Στέγκεμαν

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Γκίντερ

AVAR: Ζαμπάλας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.