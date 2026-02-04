Αντίνο: Ο αδέλφος του, ήρθε Ελλάδα και πάει στη Μαρκό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τιάγκο Αντίνο, αδελφός του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού Σαντίνο Αντίνο, ξεκίνησε το δικό του ελληνικό ποδοσφαιρικό ταξίδι, καθώς αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα της Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2

Η μεταγραφή αυτή δείχνει πως η παρουσία του στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος ενός σχεδιασμού για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη

Οι παραστάσεις που του έδωσαν την τεχνική κατάρτιση

Ο Τιάγκο Αντίνο, αδελφός του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού Σαντίνο Αντίνο, ξεκίνησε το δικό του ελληνικό ποδοσφαιρικό ταξίδι, καθώς αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα της Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Η μεταγραφή αυτή δείχνει πως η παρουσία του στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος ενός σχεδιασμού για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Σπουδαίο παρελθόν στις ακαδημίες της Αργεντινής

Ο Τιάγκο Αντίνο έχει πλούσια εμπειρία από τις ακαδημίες της Αργεντινής. Έπαιξε στην Under 20 της Γοδόι Κρους, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Under 20 της Ρίβερ Πλέιτ, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Οι παραστάσεις αυτές του έδωσαν την τεχνική κατάρτιση και την αγωνιστική νοοτροπία που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Super League 2.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.