ΠΑΟΚ: Ο Σαββίδης ξανά στην Τούμπα

Έπειτα από αρκετά χρόνια, το μεγάλο αφεντικό του ΠΑΟΚ δίνει το «παρών» στη Θεσσαλονίκη και από το μεσημέρι της Πέμπτης βρίσκεται στην Τούμπα!



Ο Ιβάν Σαββίδης θα έχει εκτενή συζήτηση με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά θα συνομιλήσει και με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ενόψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο ιδιοκτήτης του «δικεφάλου του βορρά» έπειτα κι απ' όσα εκτυλίχθηκαν νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι με την υπόθεση της παραμονής του Ρουμάνου προπονητή στην τεχνική ηγεσία, θέλει να δώσει το σύνθημα για μεγαλύτερη προσπάθεια απ' όλους τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, ώστε να επιστρέψει ο σύλλογος στις επιτυχίες.

