Παναθηναϊκός: Φουλ... του Τσέριν

Η δουλειά στην Αυστρία για τον Παναθηναϊκό συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση, την επομένη του φιλικού με τη Σάλκε. Μια προπόνηση η οποία είχε ξανά διάρκεια μιάμιση ώρα, με παίκτες οι οποίοι έπαιξαν για πάνω από 60 λεπτά να κάνουν αποφόρτιση και να παίζουν ποδοβόλεϊ.



Οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά. Αυτός ο οποίος δίνει, πλέον, φουλ δραστήριος είναι ο Άνταμ Τσέριν. Ο Σλοβένος χαφ έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που είχε στη γάμπα και δείχνει να πατάει καλά στις προπονήσεις.

Η σημερινή ήταν η δεύτερη που έβγαλε όλο το πρόγραμμα και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος, με τα γνωστά του τρεξίματα, πάθος και ένταση στην προπόνηση. Ο διεθνής άσος είναι καλά, θα τον δούμε στο φιλικό με τηνκαι αποτελεί ένα ακόμη πολύτιμο "εργαλείο" στα χέρια τουΤο πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε, αρχικά, κυκλοφορία στο ξεκίνημα, με τους "πράσινους" να συνεχίζουν με δίτερμα στο μισό γήπεδο.Στη συνέχεια, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ανάπτυξη από τα άκρα και από τον άξονα και τελειώματα από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για αύριο το πρωί.Το απόγευμα θα υπάρξει ξεκούραση, μετά και το χθεσινό παιχνίδι. Οακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης, ενώ απών ήταν ολόγω ίωσης.

