«Πώς λέγεται αυτό που τρώω;»... Ο άσος του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει αδιάκοπα το συναρπαστικό του ταξίδι στον κόσμο της ελληνικής γευσιγνωσίας με οπαδούς των ερυθρόλευκων να του συνιστούν σύνεση, και αντιπάλους να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει ακάθεκτα το «ρεπορτάζ» για... ευνόητους λόγους.

Someone gifted me this today…whats it called? This is insanely good 🤣🤣 pic.twitter.com/XDLfVNOgMk September 2, 2025

«Κάποιος μου έκανε δώρο αυτό σήμερα... πώς λέγεται; Είναι απίστευτα καλό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού κλαίγοντας από τα γέλια με τα σχετικά emoji. Από τη στιγμή που έχει έρθει στη χώρα μας ο Φουρνιέ έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων από τα πιτόγυρα μέχρι το τυρί φέτα, κατακτώντας δικαιωματικά τίτλο γευσιγνώστη στο cookout ή συμμετοχή στην κατηγορία γαστρονομία του ΣΚΑΪ.gr...

Για την ιστορία τα γλυκά που απόλαυσε ο Γάλλος, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρωλίγκας, και ένας επαγγελματίας που ξέρει να προσέχει τον εαυτό του, λέγονται μαστιχάκια ή μασουράκια και όντως είναι εξαιρετικά...



