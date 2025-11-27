Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Ρέτσο και Πιρόλα στα στόπερ, Ροντινέι και Ορτέγκα στα μπακ, με τους Γκαρθία και Μουζακίτη στα χαφ και τον Τσικίνιο πιο μπροστά, τους Ζέλσον και Ποντένσε στα «φτερά», ενώ ο Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Με 4-3-3 η Ρεάλ. Στο τέρμα ο Λούνιν, στα στόπερ Ασένθιο και Καρέρας, με τους Άρνολντ και Μεντί στα μπακ, ενώ Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Βαλβέρδε ήταν στα χαφ, Βινίσιους, Γκιουλέρ και Εμπαπέ η τριάδα της επίθεσης.



Το ματς

Με πολύ καλές προοπτικές ξεκίνησε η αναμέτρηση. Η Ρεάλ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, με τον Βινίσιους να εκτελεί στο 3’ και τον Τζολάκη να διώχνει σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός έγινε αισθητός στους φιλοξενούμενους στο 5’, με τον Τσικίνιο να κάνει δυνατό, αλλά άστοχο σουτ.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση, με τον Ποντένσε να εκτελεί ωραία, αλλά άστοχα στο 7ο λεπτό. Στο 8’ οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ άνοιξαν το σκορ και έκαναν το γήπεδο να σειστεί. Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Τσικίνιο συνεργάστηκαν, με τον τελευταίο να εκτελεί από το ημικύκλιο με συρτό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν.

Η Ρεάλ αφυπνίστηκε και στο 11’ ο Βινίσιους, ο οποίος άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες, ελίχθηκε από τα αριστερά και έσπασε για τον Εμπαπέ, με τον Γκαρθία να βάζει την κόντρα και να απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Ολυμπιακός είχε στο 19’ ευκαιρία για το 2-0, με τον Τσικίνιο να εκτελεί από τα όρια της περιοχής και τον Λούνιν να διώχνει, ενώ δύο λεπτά έφυγαν στην κόντρα με Ποντένσε και Ελ Κααμπί οι «ερυθρόλευκοι», με την άμυνα της Ρεάλ να διώχνει την τελευταία στιγμή.

Από εκεί και μετά ξεκίνησε η τρομερή αντεπίθεση της Ρεάλ. Ο Βινίσιους έκανε εξαιρετική μπαλιά, ο Εμπαπέ έγινε… καπνός και «τρύπησε» τον Τζολάκη. Πριν καν προλάβει να ανασυνταχθεί ο Ολυμπιακός έγινε και το 1-2, με τον Γκιουλέρ να σεντράρει εξαιρετικά από τα δεξιά και τον Εμπαπέ (που τον έχασε η άμυνα του Ολυμπιακό) να νικάει με κεφαλιά τον Τζολάκη.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Τσικίνιο με τραυματισμό, με τον Μεντιλίμπαρ να ρισκάρει, καθώς έβαλε τον Ταρέμι στη θέση του. Οι Πειραιώτες δεν πρόλαβαν να βρουν και πάλι τα πατήματά τους πριν ακολουθήσει το 1-3. Ο Καμαβινγκά έκανε εξαιρετική μπαλιά, ο Εμπαπέ έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και εκτέλεσε τον Έλληνα γκολκίπερ.

Τρία λεπτά ο Τζολάκης νικήθηκε από ωραίο πλασέ του Βινίσιους, αλλά υπήρξε offside στο ξεκίνημα της φάσης, όπως διαπιστώθηκε από το ημιαυτόματο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να απειλήσει μετά από ώρα, με τον Ελ Κααμπί να μην εκτελεί καλά στο 34’ και τον Λούνιν να βλέπει τον κίνδυνο να περνάει.

Από το πουθενά παραλίγο να κάνει το 4-1 η Ρεάλ, με το εκτός περιοχής σουτ του Τσουαμενί να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 44’ ο Βινίσιους έφυγε στην κόντρα και από δύσκολη γωνία επιδίωξε «κρέμασμα» με την μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στη συνέχεια ο διεθνής τερματοφύλακας βγήκε με ρίσκο και έδιωξε με τα πόδια σε προσπάθεια του Βινίσιους. Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους άνηκε στον Ολυμπιακό που άγγιξε το γκολ. Ο Γκαρθία έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά και Λούνιν έδιωξε εντυπωσιακά.

Η Ρεάλ απείλησε πρώτη και στο β’ μέρος, με τον Βινίσιους να κάνει στο 48’ σουτ λίγο έξω από την περιοχή και την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός έδωσε με γκολ στο 52’ νέο ενδιαφέρον στο ματς. Ο Έσε έκανε σέντρα από τα δεξιά, ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική κίνηση και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Άναψε κάπως το παιχνίδι, με τον Ελ Κααμπί να πατάει επικίνδυνα στην περιοχή και τον Λούνιν να του παίρνει την μπουκιά απ’ το στόμα, αλλά δόθηκε offside. Σε περίπτωση γκολ το ημιαυτόματο θα έδινε τη λύση.

Στο 57’ ο Βινίσιους ελίχθηκε σαν… σκιέρ ανάμεσα σε Ροντινέι, Ρέτσο και Έσε, με τον Τζολάκη να διώχνει σωτήρια. Στο 60’ έγινε το 4-2. Ο Βινίσιους άδειασε τον Ρέτσο έκανε το γύρισμα και ο Εμπαπέ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να γίνεται ξανά απειλητικός, με τους Ορτέγκα-Ζέλσον να κάνουν το «ένα-δύο» και τον Πορτογάλο να εκτελεί χαμηλά, με τον Λούνιν να μπλοκάρει. Αμέσως μετά ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε από μακρινή μπαλιά, αλλά ήταν άστοχος από καλή θέση.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν παράτησε το παιχνίδι και στο 81' βρήκε ξανά δίχτυα: Ο Ελ Κααμπί εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα μείωσε σε 3-4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς και ξεσηκώνοντας τον κόσμο στο Καραϊσκάκη.

Παρά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» στα τελευταία λεπτά, η Ρεάλ κράτησε το προβάδισμα και έφυγε με τη νίκη, σε μια βραδιά όπου ο Εμπαπέ υπέγραψε με τέσσερα γκολ την ιστορική εμφάνισή του στο Φάληρο.

