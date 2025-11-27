Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Συγκίνησε ο Λεσόρ για τον Ομπράντοβιτς – «Mε πίστεψε»

Ο Ματίας Λεσόρ μετά την αποχώρηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, αποθέωσε τον Σέρβο προπονητή, μέσω του Instagram

Λεσόρ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Παρτίζαν και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Ο 65χρονος τεχνικός, με τεράστια καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχει «αναθρέψει» μπασκετικά εκατοντάδες παίκτες που διέπρεψαν στην Euroleague και όχι μόνο.\

TAGS: Ματίας Λεσόρ
