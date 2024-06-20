Νέο συμβόλαιο υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ και ο Στέφανος Τζίμας (μετά τον Στέφαν Σβαμπ).

Με ανακοίνωσή του, ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστό ότι ο νεαρός άσος επέκτεινε τη συνεργασία του έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 18χρονος επιθετικός μετράει 30 συμμετοχές με την ομάδα, πέντε γκολ και μία ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Τζίμα μέχρι τις 30.06 του 2028.

Ο Στέφανος Τζίμας είναι ένα ακόμα παιδί του PAOK Academy, που μεγάλωσε… γρήγορα. Μέλος της πρώτης ομάδας εδώ και δύο σεζόν, ο νεαρός επιθετικός έχει καταθέσει ήδη στο χορτάρι τα διαπιστευτήριά του κι έχει αποδείξει πως το μέλλον του ανήκει.

Ο Τζίμας, σε ηλικία μόλις 18 ετών, έχει ήδη καταγράψει 30 εμφανίσεις, μετράει πέντε γκολ, μία ασίστ και είναι έτοιμος να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, επιδιώκοντας να συμβάλει καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας.

Ο Τζίμας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28!

