Κόντρα στη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία προς τη League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Ναϊμέγκεν, όπως προέκυψε από την κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου, στο πρώτο από τα δύο εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν για να φτάσουν στη νέα φάση της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ολλανδία στις 11 ή 12 Αυγούστου, με πιθανότερη ημερομηνία την πρώτη λόγω του ελληνικού Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο.

Οι Πειραιώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Αν περάσουν τη Ναϊμέγκεν, θα μπουν στα playoffs, τα οποία είναι προγραμματισμένα για 18/19 και 25/26 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου, εξάλλου, στη Νιόν, ο Ολυμπιακός θα μάθει και την επόμενη διασταύρωσή του!

Σε περίπτωση αποκλεισμού, είτε τώρα είτε στα playoffs, ο Ολυμπιακός δεν μένει εκτός Ευρώπης: Θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League, εξασφαλίζοντας παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μέχρι τον χειμώνα.

Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League:

Τα 4 ζευγάρια στο League Path:

Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ-Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας-Λιόν

Τα ζευγάρια στο Champions Path:

Τουν-Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Κλάβσικ-Ζάλγκιρις

Μιάλμπι-Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς VS Ιμπίρια-Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λέφσκι Σόφιας-Κραϊόβα VS Ομόνοια-Καϊράτ Αλμάτι

Αάρους-Λεχ Πόζναν VS Σάμπαχ-Κουπς Κουόπιο

Αραράτ-Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια-Τσέλιε

Βίκινγκουρ-Χαποέλ Μπερ Σεβά VS Λάρνε-Ερυθρός Αστέρας





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