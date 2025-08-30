ΠΑΟΚ: Ήρθε ο Βολιάκο

Ήρθε και υπογράφει στον ΠΑΟΚ ο Αλεσάντρο Βολιάκο.



Στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον «δικέφαλο του Βορρά» βρίσκεται ο Ιταλός αμυντικός. Περίπου στις 15:00 ο 26χρονος άσος έφτασε στη χώρα για να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά ώστε να γίνει παίκτης της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με μονοετή δανεισμό από τη Τζένοα.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τον Ιταλό στόπερ περιλαμβάνει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2029 (1+3 χρόνια), κάτι που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην αποδοχή της μεταγραφής από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.



Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Βολιάκο



Ο Βολιάκο έχει αγωνιστεί αποκλειστικά στην Ιταλία, ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Μπάρι και συνεχίζοντας στη Γιουβέντους, όπου έφτασε μέχρι την ομάδα Primavera. Από το 2018 και μετά, φόρεσε τις φανέλες των Πάντοβα, Πορντενόνε, Μπενεβέντο και Τζένοα, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πάρμα ως δανεικός. Στη Serie A μετρά 22 συμμετοχές (οι 18 ως βασικός), με συνολικά 1.487 λεπτά και δύο γκολ.



Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ σηματοδοτεί την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας. Οι «ασπρόμαυροι» ευελπιστούν πως η εμπειρία και η ποιότητά του θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αμυντική τους γραμμή.

